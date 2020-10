Meteo, prove di inverno in tutta Italia

Freddo e pioggia arrivano sul Nord, e lunedì l’aria artica raggiunge anche il Sud. Migliora martedì ma mercoledì nuovo peggioramento.

Un freddo da novembre inoltrato. E’ questo quello che si sta abbattendo in questi giorni sull’Italia, in particolare al Nord: dopo alcuni giorni di sole e tempo mite, tornano infatti le piogge e le temperature precipitano quasi a livelli invernali, ben sotto la norma del periodo. Dal Nord Atlantico arriva infatti una perturbazione che domenica sta travolgendo il Centro-Nord, per poi spostarsi lunedì verso Sud. La massa di aria artica porta non solo maltempo ma un notevole ribasso delle temperature, prima al Nord ma all’inizio della settimana anche al Sud, oltre che molto vento su quasi tutto il Paese.

Un temporaneo e parziale miglioramento si profila al Nord nella giornata di lunedì e diffusamente nella giornata di martedì, con ampi rasserenamenti fin dal mattino soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Mari ancora molto mossi, soprattutto il Tirreno e al Centro-Sud. Mercoledì una nuova area perturbata farà il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale, dando origine a un peggioramento più incisivo al Nord-Ovest, sulla Sardegna e sulle regioni peninsulari tirreniche a partire dalla Campania. Nelle ore successive la perturbazione probabilmente porterà precipitazioni anche sulle regioni di Nord-Est. Nevicate sulle Alpi fino a quote di 1400-1800 metri.