Meteo ponte 25 aprile: piogge al Nord, meglio al Centro-Sud

Secondo il servizio meteo dell’Aeronautica Militare, le previsioni per questi giorni parlano di precipitazioni ancora diffuse al Nord e di una situazione più variabile sul resto del Paese

Le previsioni del tempo per il ponte del 25 aprile raffigurano un’Italia spaccata in due. Il servizio meteo dell’Aeronautica Militare prevede che oggi, 23 aprile, il cielo al Nord sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse su tutte le regioni, soprattutto su Pianura Padana, Liguria ed aree alpine occidentali del Piemonte. Nel pomeriggio dovrebbe piovere anche nelle zone settentrionali di Piemonte, Lombardia, Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni potranno essere anche intense e a carattere di rovescio o temporale, ma in serata tenderanno a concentrarsi a ridosso delle aree montuose.

Al Centro, molte nubi su Sardegna, regioni tirreniche peninsulari e Umbria, con rovesci sparsi ed isolati temporali. Nubi in aumento anche sulle regioni adriatiche, ma con precipitazioni più deboli. In serata il tempo migliora quasi ovunque, salvo residui addensamenti e locali rovesci sulla Toscana.

Quanto al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali la nuvolosità resterà irregolare, con qualche rovescio sulle aree più interne delle regioni peninsulari, in attenuazione nel pomeriggio.

METEO 24 APRILE

Per domani, mercoledì 24 aprile, il servizio meteo dell’Aeronautica Militare prevede una giornata ancora all’insegna della nuvolosità diffusa con piogge un po’ ovunque al Nord, ma meno consistenti in pianura padano veneta, in particolare in Emilia Romagna, dove però arriveranno anche parziali schiarite. In serata le precipitazioni si faranno più forti su alto Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia settentrionale.

Al Centro arriveranno nuvole su tutte le regioni, ma qualche addensamento più consistente insisterà sull’alta Toscana, dove saranno ancora possibili dei rovesci nel corso della mattinata, e sulla Sardegna, dove nel pomeriggio si assisterà a qualche debole rovescio.

Al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche nube localmente più compatta sulle aree appenniniche.

METEO 25 APRILE

Infine, ad oggi l’Aeronautica Militare prevede che il 25 aprile il cielo sarà molto nuvoloso sulle aree alpine con precipitazioni sparse, in estensione alle aree pedemontane centro-orientali nel corso del pomeriggio, con sconfinamento in pianura. Variabilità sul resto del Nord, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità a fine giornata.

Al Centro e sulla Sardegna, bel tempo salvo temporanei annuvolamenti al primo mattino su basso Lazio e nel corso del pomeriggio sulla dorsale appenninica, dove non si escludono locali rovesci.

Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Nuvole in transito sulle regioni peninsulari del Sud, salvo qualche nube localmente più compatta sulle aree appenniniche della Calabria.