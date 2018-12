Meteo: neve sul Nord Italia, ma durerà poco

Una perturbazione si sta abbattendo in particolare sul Nord-Ovest: entro oggi è prevista neve anche a bassa quota in Piemonte e Lombardia, con possibili fiocchi anche a Torino e Milano – Da giovedì migliori, con piogge però al Centro – Clima più mite nel weekend – VIDEO.

E’ arrivata la prima neve a bassa quota sull’Italia. L’ampio sistema nuvoloso approdato sull’Europa occidentale, associato a sua volta all’enorme vortice ciclonico islandese, sta causando già in queste un netto peggioramento del meteo sul Nord Italia. La perturbazione sarà passeggera e, per quanto riguarderà le nevicate, limitata all’Italia settentrionale: già nella giornata di giovedì infatti è previsto un ritorno del bel tempo al Nord, con temperature ancora rigide ma le precipitazioni (soltanto piovose) che si sposteranno al Centro, soprattutto nel Lazio, e a Nord-Est.

Nel pomeriggio di mercoledì intanto è prevista neve anche in pianura, soprattutto in Piemonte e Lombardia e – forse – anche nei capoluoghi Torino e Milano, con più probabilità nelle ore serali. Alle 15 a Milano persiste la pioggia, ma la temperatura è rigida, intorno a 1-2 gradi. Stando agli ultimissimi aggiornamenti il richiamo d’aria mite in quota potrebbe tuttavia limitare le nevicate al piano al solo Piemonte, in modo particolare sui settori sudoccidentali, ma il maltempo (pioggia o neve che sia) colpirà in ogni caso tutto il settore nordoccidentale (Liguria, Piemonte, Lombardia e parte del Trentino).

Per quanto riguarda un piccolo rialzo delle temperature al Nord, bisognerà aspettare il weekend prenatalizio: sabato 22 la massima a Milano è prevista intorno ai 6 gradi, idem a Torino, con 8 gradi ad Aosta e addirittura 12 a Trento e 14 a Genova. Si dovrebbe andare avanti così fino a Natale, con tempo incerto e parzialmente piovoso al Nord, sole al Sud e temperature non eccessivamente rigide per il periodo.