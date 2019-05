Meteo: nel weekend arriva il caldo, ma al Sud ancora pioggia

Dopo le esondazioni in Emilia sta per arrivare l’effetto dell’Anticiclone delle Azzorre, che porterà temperature estive, addirittura sopra la media del periodo – Sabato e domenica, però, il maltempo insisterà su metà del Paese

E alla fine arriva il caldo. Dopo le nuvole e i temporali di questi giorni, che in alcuni casi hanno provocato situazioni critiche – come le esondazioni in Emilia – sull’Italia inizierà ad agire l’anticiclone delle Azzorre, spingendo verso Sud il vortice di origine polare che ancora in questi giorni interessa il nostro Paese. Tra sabato 1 e domenica 2 giugno, mezza Italia si ritroverà in estate piena estate, mentre il resto continuerà a dover fronteggiare temporali e grandinate.

Secondo il sito www.iLMeteo.it, da giovedì l’anticiclone delle Azzorre si estenderà su buona parte dell’Europa Occidentale, portando progressivamente anche in Italia un meteo più stabile e soleggiato, con temperature in aumento.

In particolare, le previsioni meteo per sabato primo giugno parlano di sole e caldo sulle regioni del Centro-Nord, con punte massime fino a 28-30 gradi nelle principali città di pianura. Al Sud invece rimane una circolazione di tipo ciclonico con alternanza tra ampie schiarite e ancora la possibilità di piogge e temporali tra Campania, Basilicata, Puglia settentrionale, Calabria in estensione poi anche alla Sicilia centro orientale.

Per quanto riguarda domenica 2 giugno, secondo le previsioni del tempo ci sarà ancora sole al Centro Nord, con temperature massime fino a 30-32 gradi. Dal pomeriggio, correnti più instabili in arrivo dai Balcani meridionali faranno peggiorare le condizioni meteo ancora al Sud con temporali e grandinate su Puglia, Campania, Calabria, zone interne di Abruzzo e Lazio.

A partire da lunedì della settimana prossima, la situazione dovrebbe migliorare anche al meridione. La presenza dell’alta pressione dovrebbe farsi sempre più decisa, portando all’Italia un riscaldamento significativo, con temperature che raggiungeranno valori tipici dell’estate e sopra la media del periodo di 2-4°C. Il mese di giugno quindi potrebbe essere caratterizzato da un clima decisamente caldo.