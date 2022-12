Meteo Natale 2022 e Capodanno 2023, che tempo farà? Caldo fino a Santo Stefano e poi freddo: ecco le previsioni

Anche quest’anno le feste natalizie saranno decisamente calde. Dal 27 in poi però brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo per questo Natale 2022

Sarà un caldo Natale. Anche quest’anno, le feste natalizie non si dipingeranno di bianco ma prevarrà un clima primaverile con temperature al di sopra della media (+7%), soprattutto al Centro Sud. Non è certo una novità: si tratta dell’ennesimo passaggio dell’anticiclone africano. Ma anche andando indietro nel tempo, fino al 1980, si può contare mediamente solo 1 Natale su 10 con la neve. Tuttavia, questo vale fino a Santo Stefano, poi la situazione potrebbe cambiare: ecco le previsioni meteo per Natale 2022 e Capodanno 2023.

Secondo gli esperti ci saranno tre diverse fasi. La prima, già in corso, vede un’Italia divisa in due: freddo e qualche pioggia soprattutto al Centro Nord mentre al Sud le temperature sono ben più tiepide. Sul resto della Penisola il tempo sarà bello, con temperature nelle regioni settentrionali comprese tra i 5 e gli 8 gradi e in quelle meridionali tra i 13 e i 15.

Meteo Natale 2022: che tempo farà?

Poi ci sarà una inversione termica. L’antivigilia di Natale aprirà la seconda fase climatica di questo periodo di festa caratterizzata dal ritorno dell’anticiclone africano. Tutto il Paese sarà protetto da una campana anticiclonica che riporta temperature più miti, soprattutto sui monti: in regime anticiclonico l’aria fredda tende a ristagnare nei bassi strati aumentando così la sensazione di freddo (aumenta anche l’inquinamento da smog) mentre, salendo di quota, il clima si fa più piacevole.

Dovesse essere confermata questa ondata di calore, per Natale e Santo Stefano, le temperature schizzerebbero abbondantemente oltre la media del periodo: potrebbero raggiungere i 10-13°C in montagna (tra i 1000 e i 1500 metri), oltre i 20°C su molte aree del Centro-Sud, in particolare su Puglia e Sicilia e valori massimi (sopra i 10°) anche in Pianura Padana.

Che tempo farà a Capodanno 2023?

La terza fase arriverà poco prima di Capodanno 2023, quando ci sarà una nuova inversione di marcia. Dalle ultime previsioni c’è l’ipotesi che dall’Est dell’Europa possa allungarsi una lunga ondata di gelo, con temperature in calo di 5-6° ovunque. Non solo ci sarà di nuovo freddo, ma anche la pioggia, soprattutto al Centro Sud, e la neve, in particolare sul versante adriatico dell’Appennino centro meridionale perché i venti freddi arrivano dai Balcani questa volta.