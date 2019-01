Meteo, Epifania col sole e clima mite ma solo fino a lunedì

Dopo giorni di gelo, l’inizio della settimana sarà all’insegna del sole e di temperature di nuovo miti su quasi tutta l’Italia: da martedì 8 gennaio nuovo peggioramento con neve, pioggia e freddo soprattutto sul versante adriatico – VIDEO.

L’Epifania nella calza porta il sole e temperature un po’ meno rigide. Dopo un inizio di 2019 all’insegna del gelo in quasi tutta Italia, da domenica 6 gennaio e anche per i prossimi giorni è previsto un lieve rialzo delle temperature: insomma il clima sarà ancora pienamente invernale, ma farà un po’ meno freddo e, almeno fino a martedì, ci sarà bel tempo quasi ovunque. Poi, proprio nella giornata di martedì inizierà a peggiorare, con nevicate al Nord e piogge al Centro-Sud, soprattutto sul versante adriatico che continuerà ad essere il più colpito sia dalle ondate di freddo che dall’eventuale maltempo. Le temperature comunque per l’inizio di questa settimana saranno più miti, come detto, quasi ovunque: le massime torneranno a superare abbondantemente i 10 gradi su tutte le regioni tirreniche, dalla Liguria alla Sicilia e alla Sardegna.

Nelle isole si toccheranno anche i 14-15 gradi, a Roma ne sono previsti circa 10 mentre anche nei capoluoghi del Nord la colonnina di mercurio risalirà fino agli 8 gradi di Milano e Torino e ai 13 di Genova. Stesso copione, più o meno, per la giornata di martedì, anche se arriverà come detto un po’ di maltempo e dunque qua e là le temperature minime torneranno a scendere abbondantemente sotto lo zero e anche le massime saranno in flessione, pur rimanendo ampiamente in linea o anche sopra la media del periodo.