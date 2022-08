Meteo, arriva la svolta: è finito il grande caldo? Temporali sulle vacanze di milioni di italiani

Meno caldo, rischio nubifragi e violenti temporali caratterizzeranno la settimana che precede il periodo clou di agosto. Ma non vuol dire che Ferragosto sia a rischio

Il grande caldo è davvero finito? È ancora presto per dirlo, ma per i prossimi giorni sì. Secondo gli esperti, però, il quadro climatico resta all’insegna della grande variabilità ed è difficile tratteggiare scenari precisi, soprattutto per la settimana clou dell’estate in cui milioni di italiani festeggeranno Ferragosto e le tanto agogniate ferie.

Il “colpevole” è l’anticiclone delle Azzorre in risalita verso il Nord Europa e che porta bassa pressione sulla Penisola, soprattutto al Sud dove avrà l’effetto di provocare rovesci — anche temporali — della durata di un paio d’ore. Ma la stagione estiva è tutt’altro che in crisi in quanto tutta l’area mediterranea continua ad essere avvolta dalle alte pressioni.

Il caldo è finito? Settimana ballerina per il meteo: temporali da Nord a Sud

Nel corso del fine settimana passato intensi temporali hanno già sferzato l’arco alpino e le regioni del settentrione, con grandinate e forti raffiche di vento che hanno provocato diversi danni in molte città e una vittima accertata a Torino. Il flusso di correnti più fresche proseguirà anche nei giorni successivi, dando il via a una fase decisamente più movimentata dopo tante settimane di caldo.

Anche se è presto per sapere le previsioni meteo di Ferragosto, sembrerebbe che la novità emersa dall’ultimo aggiornamento riguarda la parte più settentrionale del nostro Paese; mentre sul resto d’Italia l’anticiclone africano si prenderà solo una pausa per poi espandersi sempre di più sul bacino del Mediterraneo, supportato da masse d’aria bollenti in arrivo direttamente dal Deserto del Sahara. Se anche questa situazione dovesse venir confermata sarebbe lecito aspettarsi per il 15 agosto tanto sole con punte massime di temperature che saliranno velocemente ben oltre i 36 gradi e che riguarderanno i settori tirrenici e le zone interne della Sardegna.

Intanto vediamo cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo: lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 agosto

Lunedì 8, il Nord avrà un cielo soleggiato con temperature meno opprimenti e qualche acquazzone residuo. Al Centro, invece sarà caratterizzato dal bel tempo, poi numerosi temporali su rilievi e zone vicine. Al Sud: tanti temporali pomeridiani su Appennini, zone limitrofe e anche sulla Sicilia orientale.

Da martedì 9 agosto il tempo al Nord sarà più stabile. Mentre al Centro inizierà a peggiorare dal pomeriggio con tanti temporali. Al Sud temporali pomeridiani su tutte le regioni.

Nella giornata di mercoledì 10, il Nord sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso, mentre saranno possibili piogge sui rilievi nel pomeriggio. Al Centro protagonistal’instabilità pomeridiana in Appennino e sulle zone interne della Sardegna. Forti temporali su tutte le regioni del Sud.