Meteo: allarme caldo da giovedì

Il caldo africano insiste su tutta l’Italia, dopo la parentesi ferragostana con abbondanti piogge al Nord. Fino a mercoledì situazione da bollino verde, poi si sfioreranno i 40 gradi.

Il grande caldo africano si è fatto attendere, ma dalla fine di luglio è esploso con tutta la sua forza. E non accenna ad attenuarsi. Archiviata una breve parentesi ferragostana che ha visto piogge e temporali su tutto il Nord, con temperature massime in lieve ribasso, da questa settimana torna (o si conferma) un caldo sostenuto su tutta la penisola, soprattutto da metà settimana in avanti.

Le massime infatti, soprattutto al Centro, resteranno ben al di sopra della soglia dei 30 gradi: nella seconda parte della settimana in alcuni capoluoghi si avvicineranno anche i 40 gradi, in particolare a Bolzano, Bologna, Firenze, Roma e Perugia. Sabato la giornata teoricamente più calda, con la soglia dei 40 gradi che sarà probabilmente sfondata a Firenze e Bologna, anche se contestualmente al Nord faranno di nuovo capolino i temporali, che porteranno a una lieve riduzione del caldo nella giornata di domenica.

Tuttavia, fino a mercoledì compreso il bollettino del Ministero della Salute non segnala particolari rischi legati al caldo: quasi tutti i 27 capoluoghi presi in esame sono segnalati col bollino verde, cioè un caldo assolutamente normale, con zero pericoli per la salute delle persone. E’ tuttavia probabile che da giovedì la situazione , soprattutto nelle grandi città del centro, la situazione possa cambiare.