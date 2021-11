Meteo 3 novembre: tornano pioggia, freddo e neve

Il ciclone Poppea porta su tutto il Paese una nuova perturbazione – La Protezione Civile dichiara l’allerta gialle e arancione in Campania – Neve sulle Alpi dai 1.500 metri

Allerta meteo per mercoledì 3 novembre, quando quasi tutta Italia dovrà vedersela con una nuova perturbazione portata dal ciclone Poppea, che ha iniziato a far danni in diverse zone del Paese fra la notte di domenica e la mattina di lunedì. Dopo la pausa di martedì, quindi, la situazione è destinata a peggiorare nuovamente.

PREVISIONI METEO MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE AL NORD

Secondo le previsioni del servizio meteo dell’Aeronautica militare, al Nord il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni anche abbondanti sulle zone settentrionali di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Temporali in Liguria. Per quanto riguarda le Alpi, dai 1.500 metri si ricomincerà a vedere la neve. Atteso un miglioramento serale su Valle D’Aosta, ovest Piemonte e ponente ligure.





PREVISIONI METEO MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE AL CENTRO E SULLA SARDEGNA

Molte nubi con fenomeni sparsi, anche temporaleschi e di forte intensità, su Sardegna e Toscana, ma soprattutto su Lazio e Abruzzo, dove le precipitazioni saranno più diffuse e concentrate.

PREVISIONI METEO MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE AL SUD E SULLA SICILIA

Sulla Calabria nuvolosità irregolare, ma senza pioggia. Sulle altre regioni peninsulari, invece, sono in arrivo rovesci e temporali sparsi, più diffusi e frequenti su Molise occidentale e Campania, dove i fenomeni assumeranno carattere anche intenso.

La Protezione civile della Regione Campania, infatti, ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle 8 di domani mattina del 3 novembre fino alle ore 8 di giovedì 4 novembre. L’allerta sarà di colore arancione sulle seguenti zone: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele. Sulle restanti zone della Campania l’allerta sarà di colore giallo.

Infine, sempre secondo le previsioni del servizio meteo dell’Aeronautica militare, mercoledì ci saranno rovesci e temporali al mattino anche su gran parte della Sicilia, ma in miglioramento dal pomeriggio, con schiarite sempre maggiori.