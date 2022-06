Metaverso ArtMore: presentato il primo metaverso che coinvolgerà tutto il mondo dell’arte in Italia – Video

Presentato a Roma in occasione della seconda edizione degli Stati Generali del Mondo del Lavoro della Cultura, il nuovo Metaverso dedicato alla cultura che vede la partnersip tra Advepa e ArtMore

Si sono appena conclusi i lavori della seconda edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro della Cultura (Palazzo Bonaparte di Roma) organizzati in collaborazione con Arthemisia e con il sostegno di Generali Valore Cultura. Quattro giornate con meeting quotidiani in presenza, durante le quali si sono affrontate diverse tematiche riguardanti il mondo del lavoro della cultura. Ed è proprio in questa cornice che è stato presentato un progetto particolarmente innovativo che potrebbe dare una svolta ad una diversa fruizione degli spazi dedicati alla cultura, un format che coinvolgerà enti pubblici e privati, collezionisti e mercato dell’arte.

Metaverso ArtMore

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Advepa, azienda leader del settore della costruzione di metaversi e ArtMore, società che si occupa di consulenza marketing nel settore dell’arte.

Massimo Maggio, Ceo di ArtMore e Rossano Tiezzi, General Manager di Advepa e “Divulgatore di Metaversi”, hanno presentato il progetto e fatto camminare il pubblico attraverso gli avatar digitali all’interno dello spazio immersivo 3D. In un ambiente in cui interno ed esterno si compenetrano, sale espositive luminose e dotate di ogni comfort in cui è possibile sostare di fronte ad un’opera per scoprirne i dettagli, grazie a pannelli informativi e alla possibilità di zoomare il proprio campo visivo su ognuna di esse.

Massimo Maggio



Spiega Massimo Maggio “L’indotto del panorama artistico europeo, di cui ho da 33 anni una visione privilegiata, grazie a alla mia esperienza nel settore assicurativo che mi ha portato ad avere rapporti con tutti gli organizzatori di mostre, musei italiani, collezionisti, galleristi e case d’asta – continua Maggio – mi ha sempre spinto ad un’attenzione speciale verso le nuove sfide tecnologiche legate a processi di marketing innovativi. Oggi le opere d’arte che circolano ad uso esclusivo del metaverso valgono migliaia di dollari oppure sono valutate in criptovalute. Ciò che è importante è che anche con il nostro avatar, ovvero il nostro gemello nel mondo virtuale, vogliamo essere contornati di creatività e bellezza”.

Rossano Tiezzi



Sottolinea Rossano Tiezzi: “L’arte non può che entrare ormai a pieno regime nel metaverso. Lo spazio virtuale è un nuovo modo di comunicare e di intessere relazioni proficue, con una esperienza più realistica del classico navigare in rete a cui siamo abituati. I galleristi e gli operatori d’arte in genere che non si rendono conto che la rivoluzione è già in atto, inevitabilmente saranno tagliati fuori da una importante fetta di mercato”.



Ogni opera sarà un NFT

Un nuovo progetto in cui ogni opera sarà un NFT, un non fungibile token, un pezzo unico e irripetibile di cui la vita quotidiana, il tutto immerso in un metaverso.

Advepa sta già lavorando da molto tempo per i flussi di opere d’arte e la partnership con ArtMore sigla un accordo che unirà competenze e professionalità uniche. Nel metaverso ArtMore si potrà mettere in collegamento tutta la filiera del mercato di opere d’arte, dall’artista al cliente finale. Una soluzione immediata, inclusiva e green. Ognuno con il proprio avatar potrà visitare gli spazi espositivi e scegliere cosa acquistare, da ogni parte del mondo, senza rinunciare a osservare ogni opera con una

qualità molto alta.