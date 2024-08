Meta sorprende con risultati oltre le attese: utile su del 73%, pubblicità digitale e IA trainano la crescita

Meta Platforms ha registrato un trimestre eccezionale, con ricavi in crescita del 22% e utili netti in aumento del 73%. L’IA è il motore di questa crescita, mentre la pubblicità digitale continua a dominare. L’azienda pagherà anche 1,4 miliardi per risolvere causa sul riconoscimento facciale

Meta Platforms, il colosso statunitense dei social media che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha registrato risultati finanziari oltre le attese nel secondo trimestre del 2024. Con una crescita dei ricavi del 22% e un aumento dell’utile netto del 73%, l’azienda ha superato ampiamente le aspettative degli analisti, confermando la sua posizione di leader nel settore tecnologico.

Nel secondo trimestre 2024, l’azienda di Mark Zuckerberg ha riportato ricavi pari a 39,1 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti che si attestavano a 38,3 miliardi di dollari. L’utile netto è salito del 73%, raggiungendo 13,47 miliardi di dollari (5,16 dollari per azione), rispetto ai 7,79 miliardi di dollari, o 2,98 dollari per azione, dell’anno precedente. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di 4,73 dollari.

“Abbiamo avuto un trimestre forte e Meta AI è sulla buona strada per diventare l’assistente AI più utilizzato al mondo entro la fine dell’anno – ha affermato Zuckerberg – “Abbiamo rilasciato il primo modello AI open source di frontiera, continuiamo a riscontrare un buon successo con i nostri occhiali Ray-Ban Meta AI e stiamo guidando una buona crescita attraverso le nostre app”.

Con l’IA cresce la pubblicità digitale

Il bilancio del periodo aprile-giugno è stato trainato principalmente dalla pubblicità digitale, che rappresenta il 98% delle entrate. L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale ha migliorato significativamente il targeting pubblicitario, compensando le perdite passate dovute alle modifiche sulla privacy di Apple, stimate in 10 miliardi di dollari nel 2022.

Ma l’impegno di Meta con l’IA è stato a tutto tondo. Recentemente, l’azienda ha lanciato il modello linguistico di grandi dimensioni Llama 3.1 e ha reso disponibile Meta AI in più mercati e lingue. Zuckerberg ha annunciato che il prossimo Llama 4 richiederà dieci volte le risorse di computing rispetto al predecessore, dimostrando un costante potenziamento nel machine learning e nell’AI. “Preferisco rischiare nel costruire capacità tecnologica prima che sia necessaria piuttosto che troppo tardi, dato il tempo che questa richiede” ha detto Zuckerberg.

E l’impegno di Meta nell’intelligenza artificiale è stato apprezzato da Wall Street, nonostante i costi elevati che hanno penalizzato rivali come Microsoft e Alphabet. Le azioni di Meta hanno guadagnato il 7% nel dopo mercato, riflettendo l’ottimismo degli investitori sulla capacità dell’azienda di monetizzare l’IA meglio di altre compagnie. Le azioni sono aumentate del 37% da gennaio e di circa il 50% in un anno.

Meta: 1,4 miliardi di dollari per risolvere causa sul riconoscimento facciale

Le spese nel secondo trimestre sono state di 24,2 miliardi di dollari e tra queste vi è anche una somma per risolvere una causa. Meta pagherà 1,4 miliardi di dollari allo Stato del Texas per risolvere una causa sull’uso non autorizzato di dati biometrici di milioni di cittadini. Il procedimento, avviato dal procuratore del Texas Ken Paxton nel febbraio 2022, riguardava il sistema di riconoscimento facciale utilizzato da Facebook fino al 2021, che raccoglieva dati biometrici senza il consenso informato degli utenti. Una causa simile in Illinois aveva già portato a una multa di 650 milioni di dollari per Meta nel 2021.

La sanzione da 1,4 miliardi di dollari, una delle più pesanti mai imposte per problemi di privacy, sarà pagata in cinque anni. Meta aveva già ricevuto una multa da 5 miliardi di dollari nel 2019 per l’uso improprio dei dati degli utenti dopo lo scandalo Cambridge Analytica.

Le spese in conto capitale sono state di 8,47 miliardi di dollari, inferiori ai 9,51 miliardi stimati. Meta ha aumentato la soglia minima degli investimenti per il 2024 a 37 miliardi di dollari, mantenendo il tetto massimo a 40 miliardi. Nei mesi scorsi, l’azienda aveva anticipato incrementi nei costi fino a dieci miliardi per lo sviluppo delle infrastrutture AI.

La divisione Reality Labs, responsabile del metaverso, ha registrato un passivo operativo di 4,5 miliardi di dollari, con perdite maggiori previste in futuro. Nonostante le scommesse su AI e le spese crescenti, gli investitori sono rimasti fiduciosi grazie alla marcia positiva della pubblicità digitale.

Crescono gli utenti

Meta ha riportato 3,27 miliardi di persone attive giornaliere (DAP) nel trimestre, un aumento del 7% su base annua. Le piattaforme comprendo Facebook a Instagram, Messanger e WhatsApp e Threads. Quest’ultima, rivale di X di Elon Musk, ha previsto di raggiungere 200 milioni di utenti rispetto ai 150 milioni di aprile.

Previsioni per il terzo trimestre e il 2025

Per il terzo trimestre del 2024, Meta prevede ricavi compresi tra 38,5 e 41 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 39,1 miliardi di dollari. Le spese totali per l’intero anno 2024 sono stimate tra 96 e 99 miliardi di dollari. Meta prevede che le spese in conto capitale cresceranno significativamente nel 2025, sostenendo gli sforzi di ricerca e sviluppo nell’IA.

Per quanto riguarda le spese entro fine dell’anno Meta potrebbe affrontare una sanzione record da oltre 13 miliardi di dollari, equivalente al 10% del suo fatturato globale del 2023, inflitta dalla Commissione europea. Secondo fonti Reuters, la multa è dovuta all’abuso di posizione dominante di Meta nel mercato dei servizi di annunci online. Se confermata, sarebbe una delle più elevate mai imposte a un’azienda tecnologica.

