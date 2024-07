EssilorLuxottica: Meta valuta l’acquisto del 5% per gli occhiali intelligenti. E il titolo corre

Secondo i principali giornali economici internazionali, la casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp vorrebbe rilevare il 5% del capitale di EssilorLuxottica per potenziare lo sviluppo degli occhiali di ultima generazione

L’indiscrezione è di quelle che fanno rumore. Secondo Bloomberg e Financial Times, Meta vorrebbe entrare nel capitale di EssilorLuxottica. La casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp starebbe infatti studiando un investimento multimiliardario nel gruppo di occhiali che sarebbe finalizzato, rivela il Wall Street Journal, a rilevare il 5% del capitale della società di occhiali. Una notizia bomba che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investitori con il titolo che a Parigi sale del 3,16% a quota 196 euro per azione.

Meta nel capitale di EssilorLuxottica?

Il motivo alla base dell’operazione sarebbe quello di rafforzare la partnership nata tempo fa tra Essilux e Meta per realizzare gli occhiali di ultima generazione, con il marchio Rayban.

Da anni infatti, Meta investe nel mercato della tecnologia indossabile, ad esempio creando visori per la realtà virtuale, mentre la società di occhialeria, da parte sua, sta cercando di attrarre una nuova generazione di acquirenti.

Come racconta Radiocor, anni fa Mark Zuckerberg andò di persona al quartier generale della società ad Agordo, stringendo amicizia con Leonardo Del Vecchio, il defunto patron di Luxottica. Nel 2021, poi, furono lanciati i primi occhiali Ray-Ban Meta, forti dell’uso delle nuove tecnologie. Lo scorso autunno ha poi debuttato negli Usa una generazione più recente degli stessi occhiali, che si avvale anche dell’Intelligenza Artificiale e che in Europa è ancora in attesa del via libera delle autorità competenti.

Ad oggi, dice Bloomberg, l’ingresso di Meta nel capitale di Essilux sarebbe ancora in forse, ma il dossier sarebbe già finito sul tavolo della banca d’affari Morgan Stanley.

Nel frattempo a fare shopping è proprio EssilorLuxottica che mercoledì ha annunciato l’acquisizione del marchio statunitense di streetwear, Supreme per 1,5 miliardi di dollari. Bloomberg sostiene che il gruppo eyewear avrebbe già allo studio il lancio di una nuova versione degli occhiali da sole intelligenti con il marchio Supreme e sempre in collaborazione con Meta.

Lo scorso aprile Zuckerberg, in una conferenza, aveva dichiarato che le prospettive dell’azienda per gli occhiali intelligenti sono “migliorate parecchio” e che si tratta di una delle aree più grandi in cui l’azienda sta investendo nel suo dipartimento.