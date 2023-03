Meta: salta l’accordo con la Siae, via la musica da Facebook e Instagram

Niente più musica sui due popolari social network. Per la Siae è “scelta unilaterale e incomprensibile” ma disponibili a trattare

Niente più musica su Facebook e Instagram. Colpa del mancato accordo tra la Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) e Meta, la società di Mark Zuckerberg, proprietaria dei due social network.

“Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae” – si legge in una nota di Meta – La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale”. “Crediamo – prosegue la nota – che sia un valore per l’intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 Paesi nel mondo, continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti”.

Siae: “scelta unilaterale e incomprensibile”

La Siae ha prontamente replicato alla comunicazione dell’azienda americana. Per la società dei diritti d’autore “la decisione unilaterale di Meta di escludere il repertorio Siae dalla propria library è sconcertante e incomprensibile. “A Siae – si legge nella nota – viene richiesto di accettare una proposta unilaterale di Meta prescindendo da qualsiasi valutazione trasparente e condivisa dell’effettivo valore del repertorio. Tale posizione, unitamente al rifiuto da parte di Meta di condividere le informazioni rilevanti ai fini di un accordo equo, è evidentemente in contrasto con i principi sanciti dalla Direttiva Copyright per la quale gli autori e gli editori di tutta Europa si sono fortemente battuti”.

La società si è detta comunque disponibile a sottoscrivere un nuovo contratto a patto che ci siano condizioni trasparenti per il corretto utilizzo dei contenuti.

Che succederà alla musica di Instagram e Facebook?

Ogni contenuto via social (post, reel e storie) non potrà più contenere i brani tutelati dalla Siae. I contenuti non più disponibili su Facebook saranno bloccati mentre su Instagram verranno silenziati. Rimane possibile utilizzare altro tipo di sonoro. Infatti, i brani che non fanno parte del repertorio Siae, continueranno ad essere disponibili nella libreria musicale di Meta.

La decisione di Meta segue quella di qualche giorno fa di licenziare 10 mila dipendenti tra Facebook e Instagram.