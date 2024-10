Mercato immobiliare: a Milano si punta su quartieri tecnologici e all’avanguardia

Il mercato immobiliare di Milano si sta orientando verso quartieri smart e innovativi, come UpTown, un nuovo distretto tecnologico nel quadrante Nord-Ovest della città. Questo progetto rappresenta una significativa rigenerazione urbana, offrendo abitazioni di classe A++ con alta efficienza energetica e numerosi servizi moderni

Milano non è soltanto la città più cosmopolita d’Italia, ma offre anche un mercato immobiliare dinamico e competitivo sempre più orientato all’innovazione con nuove abitazioni situate in quartieri smart e all’avanguardia.

In particolare, il capoluogo lombardo è al centro di una profonda trasformazione del suo patrimonio immobiliare, puntando non solo sulla sostenibilità ma anche sulle tecnologie avanzate per garantire un elevato comfort abitativo.

Tra le opportunità all’avanguardia più interessanti per investire in immobili a Milano c’è UpTown, il nuovo smart district progettato da EuroMilano, localizzato nel quadrante Nord-Ovest della città, che rappresenta il più importante intervento di rigenerazione urbana in Italia degli ultimi anni. Questo quartiere permette di usufruire di un’esperienza abitativa innovativa incentrata sul benessere degli inquilini, garantendo una serie di vantaggi unici.

UpTown Milano: il più importante e avanzato smart district in Italia

UpTown è un esempio concreto dei benefici offerti dai quartieri tecnologici e all’avanguardia, caratteristiche che si riflettono sulla qualità di vita dei residenti e, di conseguenza, sul valore a lungo termine dell’investimento. Il primo aspetto rilevante è la possibilità di acquistare abitazioni di nuova concezione in classe A++ all’interno di building di pregio, in grado di assicurare un’elevata efficienza energetica, grazie all’utilizzo di energie rinnovabili che riducono l’impatto sull’ambiente e garantiscono una migliore qualità dell’ambiente interno.

Naturalmente, gli appartamenti di UpTown sono in linea con la direttiva europea Case Green, una caratteristica che aumenta il valore dell’immobile e consente di vendere o affittare le abitazioni con facilità e rapidità grazie a un mercato immobiliare molto dinamico.

Inoltre, le tecnologie evolute adottate per la riqualificazione dell’intera area hanno reso UpTown il primo quartiere in Italia con certificazione di sostenibilità GBC Gold, un importante riconoscimento che attesta la qualità del progetto per minimizzare l’impatto ambientale attraverso azioni concrete per la sostenibilità a 360° e l’adozione dei principi dell’eco-design.

Gli appartamenti di UpTown Milano godono anche di un ricco sistema di amenities, con tantissimi servizi in ogni building come aree wellness, piscine, palestre, spazi coworking, sale meeting e club house. Sono anche abitazioni eleganti realizzate con un linguaggio architettonico contemporaneo, residenze moderne e all’avanguardia progettate dai migliori studi di architettura.

Si tratta di un quartiere fortemente connesso con Milano e il resto del mondo, dove trovare un ecosistema unico di servizi che include la presenza di importanti strutture come l’Ospedale Galeazzi, il Campus Scientifico dell’Università degli Studi di Milano e un nuovo complesso scolastico in grado di ospitare 920 alunni tra materna, elementare e media.

La nuova cultura dell’abitare a Milano: tra smart district e wellbeing city

Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate, a Milano il mercato immobiliare continua a registrare un andamento positivo per la vendita di nuove costruzioni, con importanti aumenti dei prezzi che valorizzano gli investimenti nel mattone in queste zone.

D’altra parte, gli immobili già esistenti offrono raramente un’elevata qualità costruttiva, inoltre sono spesso sprovvisti di soluzioni tecnologiche innovative che consentono di investire serenamente in un immobile in grado di acquisire valore e prestigio nel tempo. Questa criticità spinge molti investitori a preferire le abitazioni nei nuovi distretti smart della città, progettati secondo standard costruttivi all’avanguardia.

D’altronde, anche a livello pratico le abitazioni di nuova costruzione sono più attrattivi per gli investitori, in quanto inizialmente offrono meno incombenze di manutenzione riducendo i costi imprevisti che si potrebbero sostenere con un immobile più vecchio. In secondo luogo, le nuove costruzioni risultano più appetibili grazie della maggiore efficienza energetica, un aspetto sempre più centrale per gli acquirenti e gli affittuari.

Inoltre, la tecnologia rende la vita più semplice e sicura, per esempio attraverso la presenza di sistemi e servizi di videosorveglianza e vigilanza nel quartiere per la prevenzione degli illeciti e di soluzioni domotiche avanzate che migliorano la comodità e la funzionalità dello spazio domestico.

In questo contesto i distretti all’avanguardia come UpTown possono offrire un valore aggiunto superiore rispetto ad altri quartieri, poiché l’intero progetto è stato realizzato seguendo modelli urbanistici, culturali e sociali più internazionali e contemporanei che aiutano a vivere con più serenità e conciliare meglio la vita privata e professionale, favorendo anche una maggiore armonia con la natura. Questo genera valore per la comunità e l’ambiente, offrendo maggiori opportunità di un rendimento duraturo e crescente nel tempo per chi decide di investire in questi progetti innovativi.