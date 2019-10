Mediobanca sale: Del Vecchio studia se arrivare al 20%

Se il Ftse Mib è in controtendenza rispetto agli altri indici europei è anche per le manovre su Mediobanca. Le azioni della banca d’affari salgono dell’1% a Milano, mentre il Ftse Mib avanza dello 0,4%.

A fare correre il titolo sono le indiscrezioni secondo le quali la Delfin di Leonardo Del Vecchio starebbe valutando la possibilità di chiedere alle Autorità di Vigilanza (Bce e Banca d’Italia) l’autorizzazione per salire oltre il 10% di Mediobanca. Finora Del Vecchio ha annunciato di avere acquistato sul mercato il 6,94% della banca ma l’intenzione sarebbe di salire oltre. A questo starebbe lavorando lo staff legale incaricato dal patron di Luxottica che, tuttavia, non ha ancora presentato la richiesta formale.

Le indiscrezioni che circolano già da diversi giorni, accreditano un piano di più ampio respiro per Del Vecchio che, dopo l’acquisto del 6,94% di capitale, punterebbe mettere nel mirino l’Ad Nagel e ad accrescere il suo peso in Generali.

Il parere della Vigilanza di Bankitalia all’eventuale richiesta di Del Vecchio dovrebbe arrivare entro 60 giorni dalla notifica. In caso di risposta positiva, Del Vecchio potrebbe di fatto spingersi fino al 20%. In questo caso sarebbe da valutare le modalità di acquisto delle quote, se sul mercato o se un pacchetto azionario in mano agli attuali azionisti (tra le alternative il pacchetto del 7,85% di Bolloré e l’8,8% di Unicredit).

“Unicredit detiene una quota dell’8,8% a un prezzo medio di carico di 9,89 euro e ai prezzi attuali non riuscirebbe ad ottenere un beneficio significativo a livello di capitale (12,1% al secondo trimestre 2019)”, commentano gli analisti di Equita citati da Radiocor che confermano la view in base a cui “la mossa di Del Vecchio e un eventuale ulteriore rafforzamento nel capitale aumentano l’appeal speculativo di Mediobanca che è supportato da fondamentali molto solidi e una valutazione attraente”. Equita ha un giudizio buy sul titolo con target price a 10,3 euro.