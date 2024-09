Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Mediobanca eletta “Miglior Broker in Italia” del 2024 da Extel: riconoscimenti per eccellenza in ricerca e sales

Mediobanca è stata premiata come “Miglior Broker in Italia” per il 2024 da Extel, ottenendo importanti riconoscimenti nelle categorie di Ricerca e Sales, confermandosi leader per investitori italiani e internazionali

Mediobanca è stata riconosciuta come “Miglior Broker in Italia” per il 2024 da Extel (precedentemente noto come Institutional Investor), distinguendosi nelle attività di Ricerca, Equity Sales e Corporate Access. L’Extel Team Survey, pubblicata annualmente, è il risultato di un sondaggio condotto su migliaia di investitori italiani e stranieri, con l’obiettivo di valutare e classificare le case di brokeraggio, offrendo così una guida preziosa per imprese e investitori alla ricerca delle migliori opportunità di investimento. Riconoscimenti anche nelle categorie individuali L’istituto ha ricevuto notevoli riconoscimenti anche nelle categorie individuali. Javier Suárez ha ottenuto il secondo posto nella categoria “Italy-Research”, affiancato da Andrea Filtri e Fabio Pavan, anch’essi premiati nella stessa categoria. Alessandro Tortora si è distinto, conquistando la prima posizione nella categoria “Italy – Small & Mid Cap Research”, seguito da Isacco Brambilla al terzo posto. Anche Andrea Balloni e Marco Vitale hanno ricevuto riconoscimenti in questa categoria. Bertrand Tissier, infine, ha raggiunto il vertice nella categoria “Italy Sales”. Dal 2015, Mediobanca si posiziona costantemente ai vertici delle classifiche con i suoi team di ricerca azionaria, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per investitori italiani e internazionali. Il servizio di Mediobanca Research Mediobanca Research, la divisione di equity brokerage di Mediobanca, offre un servizio integrato di ricerca, vendita e trading su azioni italiane e internazionali, coprendo oltre 200 società pan-europee grazie al lavoro di un team di 27 analisti.