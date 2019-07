Medie imprese: addio famiglia, è boom di private equity

Un report presentato a Milano dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi e realizzato in collaborazione con Unquote, ha rilevato che il 2018 ha segnato il record assoluto per i deal di private equity (soprattutto stranieri) in Italia: 149 operazioni per un valore di 17,6 miliardi di euro.

Come viene gestito il passaggio generazionale delle mid cap italiane, di solito aziende familiari gestite dai fondatori ormai ultra 60enni? Ci pensano i fondi private equity. Che siano italiani o – più spesso – internazionali, il 2018 è stato l’anno del boom di operazioni con le medie imprese italiane, sia come numero (149), sia come valore complessivo: 17,6 miliardi. A rivelarlo è un report presentato a Milano dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi e realizzato in collaborazione con Unquote, società di analisi finanziaria del gruppo Mergermarket. Il dato del 2018 è certamente “dopato” dalla maxi operazione di Recordati, la cui quota di maggioranza assoluta è stata rilevata da CVC Capital Partners per 3 miliardi, e da quella che ha visto Italo passare al fondo americano Global Infrastructure Partners per quasi 2 miliardi. Ma la tendenza a “svezzare” le imprese, lasciandole sbocciare in mano a fondi spesso stranieri, sta proseguendo anche nel 2019, con cifre finora minori ma con 70 deal solo nel primo semestre, dunque in linea col 2018.

I motivi di questa impennata del private equity? Principalmente tre: l’occasione per le imprese italiane di svincolarsi da un management invecchiato e da successioni famigliari non sempre all’altezza; la possibilità per queste imprese, soprattutto manifatturiere, che pur rappresentano il lato vincente dell’Italia (negli anni della crisi, mentre il Pil ristagnava, l’industria italiana è cresciuta del 17% ed esporta quasi la metà dei prodotti, facendo del Belpaese il primo Paese europeo e quinto al mondo per surplus commerciale), di rilanciare gli investimenti, che sono l’unica nota dolente di un panorama – quello del tessuto produttivo italiano – che ha continuato a correre nonostante tutto; la possibilità per i fondi private di rilevare aziende di qualità e di successo a prezzi convenienti.

“Per le aziende più grandi, le large cap – spiega Gianni Martoglia, equity partner di Gatti Pavesi Bianchi – di solito le offerte sono molto alte, perché questo è un mercato ‘seller-friendly’ più che ‘buyer-friendly’: gli offerenti sono tanti e le operazioni poche (nel 2018, su 149 totali, solo una decina riguardavano aziende grandi, ndr), quindi la valutazione arriva ad essere 11-12 volte l’Ebitda. Non lo stesso però vale per le mid cap, che vengono valutate solo 8 volte l’Ebitda. Questa è una anomalia italiana: nei Paesi del Nord Europa, ma anche in Francia, le mid cap si portano anche loro a casa offerte pari a 11-12 volte l’Ebitda”. Che il problema sia come al solito l’incertezza politica e il rischio-Italia? “In realtà in Italia ci sono due mondi che coesistono: l’economia generale è stagnante, ma il manifatturiero (che rappresenta il 28% delle operazioni private equity del 2018, per il 33% del valore totale) è in salute. I fondi si portano a casa un buon prodotto che ha già un buon mercato. Al resto: investimenti, tecnologia, etc, ci pensano loro, intervenendo sulla managerizzazione dell’azienda e sugli investimenti”.

Dunque, far fuori i figli incapaci per crescere: gli imprenditori delle medie imprese a conduzione familiare, oltre la metà dei quali ha 60 anni, stanno iniziando a recidere i cordoni ombelicali. “Il cambiamento demografico all’interno delle imprese familiari in Italia – sostiene ancora Martoglia – ha creato la necessità non solo di una nuova leadership, ma anche di investitori che possano aiutarle a proteggere i loro lasciti e a navigare nella globalizzazione e nella digitalizzazione. La globalizzazione consente ai capi famiglia di diversificare le loro partecipazioni anche fuori dall’Italia, in un periodo meno favorevole vista l’instabilità politica. I private equity in questo senso sono partner ideali”.

Le 10 maggiori operazioni del 2018, oltre alle già citate Recordati e Italo, hanno tuttavia visto protagonisti anche alcune realtà italiane: ad esempio l’utility RTR è stata rilevata da F2i per 1,3 miliardi, per Alpitour invece Tambuti Investment Partners ha offerto 470 milioni, mentre Investindustrial ne ha messi sul piatto quasi 300 per Italcanditi.