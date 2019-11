Mediaset: calano ricavi e raccolta, accordo vicino con Bollorè

Il Biscione ha pubblicato i risultati dei primi nove mesi, dai quali emerge che i ricavi sono precipitati da 2,43 a 2 miliardi – La pubblicità cala oltre il trend del mercato.

Conti negativi per Mediaset nei primi nove mesi del 2019, e ne risente il titolo, che è tra i peggiori a Piazza Affari con una perdita che a metà pomeriggio segna -2,4% a 2,7 euro per azione. Nei nove mesi, i ricavi netti consolidati del Biscione ammontano a 2.030,4 milioni di euro rispetto ai 2.433,5 milioni di euro dei primi nove mesi 2018. In particolare, i ricavi in Italia sono stati pari a 1.371,9 milioni di euro rispetto ai 1.737,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.

In Spagna invece i ricavi ammontano a 660,7 milioni di euro rispetto ai 696,4 milioni del 2018. Su questi valori ha inciso il netto calo dei mercati pubblicitari sia in Italia sia in Spagna. I ricavi pubblicitari lordi di Mediaset España si sono attestati a 644,0 milioni di euro (rispetto ai 687,1 milioni del 2018).

In Italia, dove secondo gli ultimi dati Nielsen il mercato pubblicitario complessivo nei primi nove mesi dell’anno risulta in diminuzione del -5,3% rispetto al 2018, i ricavi pubblicitari lordi di Mediaset sono passati dai 1.458,7 milioni di euro dei primi nove mesi 2018 ai 1.332,4 milioni del 2019. Tale andamento ha scontato come previsto il venir meno della raccolta connessa a Premium Calcio ancora presente nella prima parte del 2018 e la discontinuità dei Mondiali di Calcio in onda in esclusiva su Mediaset nel giugno/luglio 2018.

In termini omogenei, invece, i ricavi pubblicitari dei primi nove mesi del 2019 registrano una variazione pari al -1,3%, molto inferiore quindi al calo del mercato. I costi operativi complessivi di gruppo sono calati a 1.841,8 milioni di euro rispetto ai 2.319,0 milioni di euro del 2018 (-20,6%).

Il Risultato operativo (Ebit) di gruppo è in compenso positivo per 188,6 milioni di euro rispetto ai 114,5 milioni dello scorso anno (+64,7%). In Italia l’Ebit, pur essendo il terzo trimestre fisiologicamente il più debole dell’anno, è positivo per 0,2 milioni di euro invertendo la tendenza rispetto al dato negativo (-66,8 milioni) del pari periodo 2018. In Spagna il dato è positivo per 190,2 milioni di euro rispetto ai 181,7 milioni di euro dei primi nove mesi 2018. Il risultato netto di gruppo chiude a 101,5 milioni di euro rispetto ai 27,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2018, un risultato quasi quattro volte maggiore.

La trimestrale debole arriva in un momento strategicamente molto importante: dopo l’acquisto avvenuto il 29 maggio di una quota pari al 9,6% del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media e il rafforzamento nella controllata Mediaset España (peraltro proprio oggi colpita da una multa da 77,1 milioni di euro dall’Antitrust iberico), ora a tenere banco è la partita per la creazione di Media For Europe, holding delle attività televisive. A tal proposito il direttore finanziario Marco Giordani ha detto che un accordo con i francesi di Vincent Bolloré “è possibile”.