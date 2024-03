McDonald’s in tilt in tutto il mondo: guasto al sistema informatico

Un problema informatico ha creato non pochi problemi a McDonald’s in tutto il mondo. La società: “guasto in via di risoluzione”, in Italia impatto limitato grazie al fuso orario

Avete voglia di un Big Mac? Potrebbe non essere il giorno giusto. McDonald’s è in tilt in molti Paesi del mondo.

La famosa catena di fast food ha avuto un problema tecnologico che ha interrotto le operazioni dei suoi punti vendita e gli ordini su sito e App ed è addirittura stata costretta a chiudere molti dei suoi ristoranti da una parte all’altra del mondo.

Il malfunzionamento, ha aggiunto la società, è ora in via di risoluzione e non dovrebbe trattarsi di un attacco hacker.

McDonald’s in tilt in tutto il mondo

Regno Unito, Irlanda, Germania, Canada, Paesi Bassi, Svezia, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Cina. Sono questi i Paesi dove si sono riscontrati i guasti. Molti clienti che hanno provato ad ordinare all’app della catena di fast food non sono riusciti a farlo e malfunzionamenti si sono riscontrati anche nelle sedi fisiche di McDonald’s.

McDonald’s: Problema in corso di risoluzione, in Italia impatto limitato

In questo contesto, l’Italia rappresenta una rara eccezione. Nel nostro Paese si sono verificati alcuni disservizi nelle prime ore della mattina per via del fuso orario ma nel corso della giornata non c’è stato alcun impatto sull’operatività, registrano fonti dell’azienda. I punti vendita nel Regno Unito e in Irlanda sono già di nuovo online, mentre in Australia molti ristoranti hanno già riaperto.

Situazione più delicata invece in Giappone e Hong Kong, dove molti punti vendita non accettano ordini dai clienti in attesa che il problema venga risolto.