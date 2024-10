MAXXI e Vittoriale degli Italiani insieme per “Connessioni Culturali” un’esperienza tecnologica Phygytal

L’experience sarà aperta al pubblico da giovedì 3 ottobre a domenica 6 ottobre, ad ingresso libero, presso il Corner MAXXI a Roma, in Via Guido Reni 4 A, e presso il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, in via del Vittoriale 12

L’obiettivo di “Connessioni Culturali”, progetto di ricerca esito del bando “Tecnologie 5G. Progetti di sperimentazione e ricerca” indetto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è promosso da un partenariato di istituzioni e aziende che hanno collaborato alla sua ideazione: Università di Padova, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, One More Pictures, TIM Enterprise, Lynx International, SMACT Competence Center, Move2AI e Rai Cinema.

“Connessioni Culturali” per trasformare direttamente l’esperienza

Un modo di esplorare in tempo reale due luoghi d’arte: il MAXXI di Roma e il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. Come? Tramite l’integrazione di tecnologie avanzate come Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet of Things (IoT) ed Edge Computing, applicate grazie all’uso delle reti mobili ultraveloci 5G. Sarà così possibile visitare alcune stanze del Vittoriale come, la piazzetta Dalmata, la Stanza del Lebbroso e la Stanza delle Reliquie, direttamente dal Museo MAXXI di Roma e vivere così un’unico ambiente di “gemelli digitali” e l’utilizzo di visori di realtà virtuale ed aumentata.

Vittoriale degli Italiani MAXXI

TIM Enterprise e connettività 5G

TIM Enterprise per l’occasione ha realizzato una soluzione su misura di connettività 5G e fibra fra i due Musei, con coperture indoor 5G dedicate che garantiscono nella trasmissione dei dati l’alta velocità, garantendo affidabilità e bassa latenza utili per fornire ai visitatori un’esperienza ottimale. “Connessioni Culturali” eleva così l’interattività e l’engagement del pubblico in maniera significativa, e aprendo nuovi scenari sul fronte della conservazione, dello studio e della divulgazione del patrimonio culturale per un innovativo concetto per aumentare la competitività del Made in Italy.