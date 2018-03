Maxxi, cucina e astrofisica: “Il gusto dell’universo”

Il 27 marzo alle 19 uno showcooking semiserio con tre protagonisti : la chef stellata Cristina Bowerman, il Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Fernando Ferroni e l’attore Neri Marcorè. Nuovi incontri in settimana. Il museo rimane aperto a Pasqua e Pasquetta.

Al Maxxi di Roma la grande cucina incontra l’astrofisica. Oggi, martedì 27 marzo, alle ore 19:00, va in scena Il gusto dell’Universo. Storia cosmica in tre portate. L’incontro segna il via ad una serie di iniziative che terranno aperto il Museo nazionale delle Arti del XXI secolo anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

“Il gusto dell’Universo” è uno showcooking semiserio con tre protagonisti : la chef stellata Cristina Bowerman, il presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Fernando Ferroni e l’attore Neri Marcorè (Auditorium del MAXXI, Ingresso 15 euro, per i possessori della card MyMAXXI 12 euro).

Durante la serata – tra dialoghi su onde gravitazionali e relatività, racconti sull’Universo, filmati, immagini e animazioni – il pubblico potrà osservare in diretta la preparazione di 3 “piatti stellari”, ispirati proprio a tre dei temi principali della fisica contemporanea: la materia oscura, lo spaziotempo e la teoria del Big Bang. L’evento si concluderà al bookshop-caffetteria Typo con una degustazione dei piatti preparati.

Il gusto dell’universo è realizzato in occasione della mostra GRAVITY. Immaginare l’Universo dopo Einstein nata dalla collaborazione tra MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, ASI Agenzia Spaziale Italiana e INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (fino al 6 maggio 2018).

Nei giorni a seguire, sono previste altre iniziative tra le quali segnaliamo giovedì 29 marzo alle ore 12.00:TERRE IN MOVIMENTO. Tre autori per una Committenza fotografica sul paesaggio marchigiano. Sempre giovedì ma alle 18: IL CANTAUTORE NECESSARIO, apre un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla canzone d’autore italiana e i suoi legami con l’Arte. Nella prima si parla degli Anni ’60 con Edoardo Vianello nell’incontro dal titolo Volare… senza fine. Ingresso gratuito.

Venerdì 30 marzo alle ore 18.00 l’incontro L’UMANO NELL’UOMO. Arte e Scienza appunti di un viaggio. Reading teatrale con Sonia Bergamasco e Guido Tonelli (ingresso 5 € gratuito per i possessori di card myMAXXI).