Maurizio Nobile alla Biennale Internazionale dell’antiquariato di Firenze 2022 (BIAF): presente con ritratti e opere dal ‘500 al ‘900

In occasione della XXXII edizione del BIAF (Biennale Internazionale d’Antiquariato) di Firenze, in programma dal 24 settembre al 2 ottobre 2022, la galleria Maurizio Nobile Fine Art proporrà una selezione di dipinti e sculture di pregio

Maurizio Nobile sarà presente alla Biennale Internazionale dell’antiquariato con una serie di capolavori italiani dal Cinquecento al Novecento (Leandro Bassano, Domenico Fetti, Bartolomeo Passerotti) e altri di autori stranieri, come il fiammingo Jacob Ferdinand Voet, presente con l’opera che ritrae il cardinale Buonaccorso Buonaccorsi del 1673 circa, in “tela d’imperatore”.

Jacob Ferdinand Voet (Anversa 1639 – Parigi 1689) Ritratto del cardinale Buonaccorso Buonaccorsi 1673 circa olio su tela, 134,5 x 97,3 cm

Lo ricordiamo per aver ritratto tutta una serie di cardinali fra cui il ritratto di Wilhelm von Fürstenberg (Herdringen, collezione Fürstenberg), i cardinali Francesco Nerli junior (già Los Angeles, County Museum), Giulio Spinola (Houston, The Museum of Fine Art) e Pierre de Bonzy (Roma Palazzo Sacchetti).

Le Opere di Giovanni Benedetto Castiglioni detto il Grechetto alla BIAF 2022

Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto (Genova, 1609-Mantova, 1664), Bacco ebbro con un leopardo, olio su tela, cm 29,8 x 86 cm

Una stanza ospiterà importanti dipinti, alcuni dei quali dei veri e propri ritrovamenti, come la raffinata Berenice di Michele Desubleo, due curiose tele di Giovanni Benedetto Castiglioni detto il Grechetto e un raro frammento in terracotta di Niccolò dell’Arca ritraente la Madonna con il bambino.

Niccolò dell’Arca (1435 circa – 1494) Frammento di Madonna col Bambino, 1460 circa. Terracotta, 36,7 x 28,8 cm (profilo)



Lo stand della Maurizio Nobile Fine Art, collocato nel salone principesco del piano nobile del seicentesco Palazzo Corsini, accoglierà i visitatori della fiera attraverso un allestimento suggestivo capace non solo di valorizzare la qualità delle singole opere esposte, ma anche di porle suggestivamente in un dialogo senza tempo