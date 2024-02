Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Mattarella richiama Piantedosi: “L’autorevolezza non si misura sui manganelli: con i ragazzi sono un fallimento”

Secco richiamo del Capo dello Stato al ministro dell’Interno per le cariche della Polizia contro i ragazzini che manifestavano per la Palestina a Pisa. Piantedosi prima condivide le parole di Mattarella ma poi strizza l’occhio alla destra che non gradisce l’intervento del Quirinale

Le cariche della Polizia ai ragazzini di Pisa che manifestavano per la Palestina non hanno lasciato insensibile il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, con una mossa irrituale, ha preso il telefono e chiamato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per manifestargli tutta la sua preoccupazione. “L’autorevolezza delle Forze dell’ordine – ha detto con parole severe ma molto chiare il Capo dello Stato – non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni”. Nette le parole di chiusura della telefonata di Mattarella al ministro: “Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”. La destra non ha gradito e accusa la sinistra di aver fomentato i disordini e le manifestazioni studentesche e di spalleggiare le violenze. Di segno opposto le reazioni delle opposizioni che plaudono all’intervento del Presidente della Repubblica. Ambiguo invece l’atteggiamento di Piantedosi che prima ha mostrato di condividere il senso e le parole del Capo dello Stato ma poi ha strizzato l’occhio alla destra.