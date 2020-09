Mattarella e Steinmeier siglano l’amicizia anti-sovranista

I presidenti di Italia e Germania si sono incontrati a Milano. Mattarella: “Grati alla Germania per la posizione che ha assunto in ambito europeo”.

Si rinforza l’amicizia Italia-Germania, in chiave anti-sovranista. Dopo il discorso della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, anche lei tedesca, che dinanzi al Parlamento Ue ha aperto ad una revisione dei trattati di Lisbona, venendo incontro all’Italia sui migranti, oggi è stato il turno del “gemellaggio” milanese tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo teutonico Frank-Walter Steinmeier. “Un’amicizia solida in maniera assoluta, questo è il caso di Italia e Germania. Questa amicizia e collaborazione è cresciuta durante la pandemia con solidarietà, aiuti e compartecipazione. È una grande risorsa. Si tratta di un’amicizia che cresce”, ha detto il capo dello Stato italiano incontrando il collega in occasione di una visita a Palazzo Reale.

“L’apparato produttivo del nostro Paese – ha proseguito Mattarella – è fortemente integrato con quello tedesco, tra le nostre economie c’è una rapporto di interdipendenza e questo rende fortemente significativo essere a Milano oggi. Vorrei ringraziare per la posizione che la Germania ha assunto in ambito europeo. Le conseguenze della pandemia sono state drammatiche in tutta Europa e la Ue ha ritrovato le ispirazioni originarie e un grande senso di responsabilità. La posizione della Germania è stata decisiva. Tutti ricordiamo l’iniziativa franco-tedesca fondamentale per superare pigrizie e ritardi. Ora bisogna intensificare nell’Unione il nostro impegno”, ha chiuso il presidente Mattarella ricordando che l’incontro proseguirà in serata alla Scala, ascoltando la nona sinfonia di Beethoven.

“Sono molto contento di essere qua. Sono molti mesi che non ci vediamo, era la volta buona per abbracciarci ma non si può”, ha ricambiato Steinmeier.

Successivamente Mattarella e Steinmeier hanno visitato il Pirelli HangarBicocca dove si è tenuto il panel di studio “La rinascita ai tempi del Covid”. Presente Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ceo di Pirelli e presidente di Pirelli HangarBicocca.