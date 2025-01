Mattarella: “Con intelligenza artificiale c’è l’esigenza di individuare nuovi equilibri e la centralità della persona”

Il capo dello Sato, Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del 70° anno accademico dell’Università del Salento, parlando di intelligenza artificiale e istruzione

“Vi è l’esigenza di individuare nuovi equilibri e questi vanno trovati attraverso la cultura. Vi è l’esigenza di richiamare la centralità della persona, i suoi diritti, la sua libertà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione del 70° anno accademico dell’Università del Salento. Un’occasione in cui il presidente della Repubblica ha parlato anche di intelligenza artificiale e istruzione.

Mattarella: “Con intelligenza artificiale c’è l’esigenza di individuare nuovi equilibri”

“I mutamenti veloci, profondi e radicali, dall’Intelligenza artificiale alla grande intensità di strumenti di comunicazione e connessione, mutano le condizioni della vita del mondo. E c’è l’esigenza di individuare nuovi equilibri, che vanno trovati attraverso la cultura” ha ricordato Mattarella. “Si tratta di stimolare la ricerca, la trasmissione del sapere”, nel collegamento tra le varie discipline per “porre sempre al centro delle trasformazioni la persona umana”. Esiste infatti “l’esigenza di richiamare, in questi cambiamenti così radicali e profondi, la centralità della persona, la sua libertà e i suoi diritti. Di richiamare questo che in realtà è il centro, il perno, della civiltà europea. Quindi il dialogo, il rispetto reciproco, il confronto“.

Il “meridionalismo adulto”

L’università di Lecce custodisce peraltro una delle copie originali della Costituzione. “Bisogna collegare il momento di nascita dell’ateneo con quello di oggi. Negli anni 50 l’Italia era alle prese con la devastazione della guerra. Va ricordata la lungimiranza di coloro che hanno appoggiato la decisione di investire sulla cultura, non solo come decisivo elemento di crescita sociale ma anche come motore di sviluppo del territorio”, ha detto Mattarella alla cerimonia. È stato, ha sottolineato, “un modello di meridionalismo adulto“.