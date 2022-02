Mascherine all’aperto: via l’obbligo in tutta Italia dall’11 febbraio

L’annuncio è arrivato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Da venerdì l’obbligo rimarrà solo al chiuso

Dall’11 febbraio non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. La decisione sarà valida in tutta Italia. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, durante un’intervista a Tagadà, su La7.

“​​Sono certo che dall’11 febbraio cadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, non solo nelle zone bianche ma nell’intero Paese”, ha detto Costa. Il sottosegretario ha poi aggiunto: “dobbiamo riconquistare la fiducia nei cittadini e la voglia di tornare a svolgere tutta una serie di attività cercando di dare messaggi positivi. I cittadini da due anni rispettano le restrizioni e hanno aderito in maniera importante alla campagna delle vaccinazioni, è giunto il momento di dare segnali di positività“.

La decisione di cancellare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in tutto il Paese rappresenta un passo in avanti rispetto a quanto previsto fino a poche ore fa, quando l’ipotesi in circolazione era quello di abolire l’obbligo solo in zona bianca. Una scelta che, per il momento, avrebbe riguardato solo tre regioni italiane, anche se dalla prossima settimana sono previsti nuovi cambi di colore.

L’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione all’aperto era arrivato con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza allo scopo di provare ad arginare la diffusione della variante Omicron, ma ora che la situazione epidemiologica sembra dare i primi segnali di miglioramento, il Governo ha deciso di non prorogare il provvedimento e lasciarlo scadere. Da venerdì dunque le mascherine rimarranno obbligatorie solo al chiuso, mentre all’aperto sarà necessario indossarle solo in caso di assembramenti.