Marte: tumuli con minerali argillosi rivelano l’interazione della presenza dell’acqua sul pianeta rosso

Tumuli misteriosi rivelano la storia dell’acqua su Marte: uno studio scopre un’erosione grande quanto il Regno Unito., secondo uno studio dell’Agenzia spaziale britannica

Migliaia di tumuli e colline nelle aride pianure settentrionali di Marte sono piene di minerali argillosi, fornendo la prova che le rocce qui una volta erano inzuppate d’acqua, rivela un nuovo studio. Questi tumuli sono tutto ciò che resta di un paesaggio, grande all’incirca quanto il Regno Unito, che è stato quasi completamente eroso.

Un ricercatore del Museo di Storia Naturale di Londra, il dottor Joe McNeil, con collaboratori della Open University, ha utilizzato immagini ad alta risoluzione e dati compositivi catturati dagli orbitanti per comprendere la geologia dei tumuli. Il team ha scoperto che i tumuli, alti fino a mezzo chilometro, sono i resti di antichi altopiani che si ritirarono di centinaia di chilometri dopo che l’erosione portò via il terreno miliardi di anni fa. Queste azioni hanno avuto un ruolo chiave nel modellare il paesaggio marziano che divide il basso emisfero settentrionale del pianeta dal suo emisfero meridionale più alto. I tumuli sono costituiti da depositi stratificati contenenti minerali argillosi, formatisi attraverso l’interazione dell’acqua con la roccia nel corso di milioni di anni. Questi strati di argilla sono inseriti tra strati più vecchi, non argillosi, sotto e strati più giovani, non argillosi, sopra, segnando eventi geologici distinti nella storia di Marte.

Questo studio è stato finanziato dall’Agenzia spaziale britannica

Il dottor McNeil ha dichiarato: “Questi tumuli sono incredibilmente emozionanti perché preservano la storia completa dell’acqua in questa regione all’interno di affioramenti rocciosi accessibili e continui. Sono un luogo privilegiato per future missioni volte a scoprire se Marte abbia mai avuto un oceano e se la vita possa essere esistita lì”. Lo studio rivela anche che i tumuli sono geologicamente collegati alle vicine pianure di Oxia Planum, verso cui si lancerà il rover Rosalind Franklin dell’Agenzia spaziale europea nel 2028 alla ricerca di segni di vita passata e presente. Ricostruendo l’antico passato di Marte, gli scienziati stanno scoprendo la storia di un pianeta che un tempo potrebbe essere stato in grado di ospitare la vita. “Marte è un modello di come avrebbe potuto apparire la Terra primordiale, poiché la sua mancanza di tettonica a placche significa che gran parte della sua antica geologia è ancora in vigore“, continua Joe. “Più missioni visiteranno il pianeta rosso, più saremo in grado di scavare nella storia del nostro pianeta per capire come è iniziata la vita”.