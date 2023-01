Marc Chagall “Paris New York”, una mostra immersiva all’Atelier des Lumiéres di Parigi

Per questa mostra immersiva l’Atelier des Lumières è invaso, per una decina di minuti, dalle opere colorate e poetiche del pittore Marc Chagall.

(Chagall, Paris – New York dal 17 febbraio 2023 al 07 gennaio 2024

Un’inedita mostra digitale presenterà l’intera creazione di Chagall, svelando un’opera radicata nel suo tempo, all’incrocio tra le novità italiane e culturali del suo secolo e in costante rinnovamento. Parigi e New York, capitali emblematiche dell’arte moderna, rappresentano due tappe cruciali nel lungo percorso dell’artista. Parigi è la sua città d’elezione, dove le avanguardie degli anni Dieci, rappresentano un terreno fertile per la ricerca sperimentale al giovane pittore di origine russa, che le nutre con i propri riferimenti culturali. Così New York fu prima di tutto un luogo di esilio nei difficili anni Quaranta, che diedero tuttavia nuovo slancio alla creatività dell’artista. Fu dopo la guerra, che le numerose mostre e importanti commissioni artistiche creeranno ancora legami tra Parigi e New York e ricorderanno Chagall negli Stati Uniti, fino agli anni 70. Pur cercando la propria strada stilistica e senza poter essere rinchiuso in una scuola o in un movimento tra quelli con cui si confrontava e osservava, Chagall seppe nutrire il suo lavoro con le esperienze più diversificate e attuali, in ciascuna delle città e dei continenti in cui visse.

Durante questa mostra immersiva, tutti i temi che compongono l’immaginario dell’artista sfileranno sulle pareti dell’Atelier des Lumières, come ritagli intrecciati. Saranno punteggiati da estratti di musica classica, klezmer o jazz, che sono anche parte integrante del suo universo culturale. Il suo bestiario fantastico, così come i meravigliosi personaggi del circo, delle favole o dell’opera, ma anche episodi biblici e riferimenti alla cultura russa, traducono poeticamente la ricca esperienza personale dell’artista, che risuona in modo del tutto naturale in quella collettiva della sua gente e del suo generazione. Testimone dei grandi avvenimenti storici del Novecento, dai più oscuri ai più radiosi, Chagall ha fatto così della sua arte audace e immaginifica il suo primo strumento di impegno, di pace e di speranza.