Borsa oggi 2 luglio: dazi, l’Europa scommette sulla trattativa. Anche Milano in rialzo con le banche, Saipem e Stm in luce – DIRETTA

Europa in cauto rialzo in vista del 9 luglio e di una trattativa sui dazi tra Trump e Ue. Moody's taglia l'outlook sui rating sovrani. Milano sale con le banche (eccetto Mediobanca).

Il conto alla rovescia è iniziato e i mercati mostrano ottimismo – le Borse europee hanno aperto in rialzo, salvo poi limare la crescita a metà giornata, e anche i future di Wall Street viaggiano positivi – mentre si avvicina il termine ultimo del 9 luglio per raggiungere accordi commerciali e scongiurare così i dazi reciproci. La strada appare in salita: Trump ha espresso dubbi sulla possibilità di un’intesa con il Giappone (e infatti la Borsa di Tokyo ha chiuso negativa) e le sue dichiarazioni suggeriscono che per il tycoon rimane l’intenzione di mantenere una linea dura nei negoziati con i partner commerciali, nonostante la marcia indietro sui dazi globali più elevati annunciati all’inizio di quest’anno a causa delle profonde turbolenze dei mercati.

Invece l’Europa, secondo il Financial Times, starebbe insistendo affinché gli Stati Uniti eliminino immediatamente i dazi sull’Ue come parte di un accordo quadro prima del 9 luglio, mentre Washington avrebbe indicato a Bruxelles che l’accordo più probabile sarebbe un’intesa a più fasi, sul modello di quella con Londra che lascerebbe alcuni dazi in vigore al 10% mentre i negoziati continuano. A pesare sui mercati c’è il braccio di ferro sui tassi tra Trump e Powell. In questo contesto, proprio per le incertezze sui dazi, Moody’s ha rivisto l’outlook da “stabile” a “negativo” sui rating sovrani globali. Ridotte anche le stime di crescita, con quelle su l’Europa occidentale che scendono dello 0,3% e quelle sul Pil del Nord America che vengono dimezzate all’1%.

Sul fronte macro oggi saranno attentamente monitorati i dati sugli occupati del settore privato Usa (Adp), tradizionale anticipatore del dato governativo sui payroll che questa settimana verrà eccezionalmente diffuso domani, di giovedì, per via della festività del 4 luglio. Sempre sul fronte del mercato del lavoro, oggi nell’Eurozona verrà fornito il dato sulla disoccupazione.

In linea con i listini europei, anche la Borsa di Milano viaggia in rialzo. A Piazza Affari si mettono in mostra Saipem e Stm. Bene anche Stellantis, nonostante i dati sulle vendite delle auto. Lo spread tra Btp e Bund sale a 90 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,49%.

Nel listino principale spiccano le banche con Bper e Popolare Sondrio. Sale Unicredit, alle prese con l’offerta di Banco Bpm. Scende ancora Mediobanca dopo la performance negativa della vigilia a seguito del collocamento della quota di Mediolanum.

Sale Mps in attesa del via libera della Consob al prospetto sull’offerta per Piazzetta Cuccia. Giornata negativa per la farmaceutica. In calo Diasorin e Recordati. Male anche Hera, Unipol e Tim. Fiacca Generali.