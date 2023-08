Maltempo in tutto il Nord Italia: treni sospesi tra Italia e Francia, Genova allagata, allerta rossa in Lombardia

Torna la neve a Sestriere, ancora forti piogge su Milano. Per oggi allerta rossa in Lombardia e arancione in 6 regioni

Continua l’ondata di maltempo sull’Italia, con incendi al sud e piogge torrenziali sul Nord Italia. Delicata la situazione a Genova dove, dopo il nubifragio della scorsa notte, ha ricominciato a piovere. A causa di una frana in Savoia, i treni Italia-Francia sono interrotti per una settimana. Piove a Milano dove i fiumi Seveso e Lambro sono tenuti sotto stretto monitoraggio. Venezia è alle prese con l’acqua alta, mentre la neve fiocca a Sestriere. Nella Valtellina, in provincia di Sondrio è esondato il torrente Frodolfo a Santa Caterina Valfurva: evacuati gli abitanti della frazione di Santa Lucia.

Maltempo: allagamenti a Genova

Nella serata di ieri e nella notte, a Genova sono caduti 155 millimetri d’acqua. Il nubifragio ha causato allagamenti in tutta la città, dal centro fino alla stazione Principe. Chiusi i sottopassi e blackout in alcune zone. A causa dei fulmini sono andati in tilt gli impianti ferroviari a Novi Ligure provocando disagi sulla linea Torino-Genova. “La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato — ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti—. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti. Al momento si segnalano ancora celle temporalesche isolate e condizioni di instabilità, con la possibilità di temporali anche forti e di mareggiate soprattutto nella parte centrale della giornata nel centro levante per cui continuo a raccomandare a tutti i liguri la massima prudenza”.

Allerta rossa sulla Lombardia, arancione in 6 regioni

Per la giornata di oggi la protezione civile ha emesso l’allerta rossa sulla Lombardia e arancione in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto. L’allerta è gialla su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell’Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia di Trento, ma anche su ampi settori della Sardegna, in Umbria e sulla Valle d’Aosta.

Danni in Lombardia

In Lombardia il maltempo ha causato danni in tutta la regione. A Varese venti auto sono state danneggiate dal crollo del controsoffitto di un supermercato Lidl, la notte scorsa: la struttura ha ceduto sotto il peso di acqua e vento ed è crollata sulle automobili senza causare feriti. A Brescia il vento ha causato il crollo di alcuni alberi in centro città, in piazza Tebaldo Brusato proprio davanti al Comando provinciale dei carabinieri. Gli alberi caduti che hanno tranciato i fili della corrente lasciando al buio i residenti. La linea ferroviaria Treviglio-Cremona è stata bloccata per tre ore questa mattina. Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi, i treni hanno ripreso a circolare regolarmente poco prima delle 9. Continua a piovere a Milano, dove sono stati chiusi tutti i parchi della città.

Frana in Savoia: interrotti i treni Italia-Francia

Una grossa frana è caduta ieri dalla montagna nella valle francese della Maurienne, in Savoia. Chiuso per un periodo indefinito il traffico ferroviario tra Italia e Francia attraverso il tunnel del Frejus. Si ipotizza uno stop di una settimana.

Ecco l’elenco dei treni Alta velocità Milano-Parigi e Parigi-Milano che sono stati cancellati, secondo quanto comunicato da Trenitalia:



– FR 9292 Milano Centrale (6:25) – Modane – Paris Gare de Lyon (13:22);

– FR 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) – Modane – Milano Centrale (14:07);

– FR 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) – Modane – Milano Centrale (22:07);

– FR 9296 Milano Centrale (15:53) – Modane – Paris Gare de Lyon (22:34).

Il tunnel autostradale del Frejus è aperto solo ai mezzi con peso inferiore alle 3,5 tonnellate. Paolo Foietta, presidente della commissione riferisce all’Ansa che. “Appena sarà fatta la diagnosi geologica inizieranno i lavori in emergenza di ripristino e sgombero delle rocce e dei fanghi”. Nel frattempo sono interrotte in Francia anche l‘autostrada A43, tra Sant-Micel.de-Maurienne e Mdanee la Route Dèpartementale 1006, tra La Praz e Le Freney.

Una frana è caduta a causa del maltempo delle ultime ore anche sulla Gardesana orientale, tra Malcesine e Torbole, tra le province di Verona e Trento. La strada è temporaneamente chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni. Anche La linea ferroviaria del Brennero è chiusa sul versante austriaco per una frana.

Acqua alta a Venezia, neve in Piemonte

Rischio acqua alta a Venezia Alle 11 di oggi è prevista una massima di 1 metro, che farà andare sott’acqua Piazza San Marco, alle 21.50 di stasera si toccheranno i 105 centimetri. Situazione pressoché analoga anche domani. I tecnici del Mose sono stati allertati per un possibile sollevamento delle paratoie nel pomeriggio.



L’ondata di maltempo sta interessando anche il Piemonte, portando la neve al Sestriere, fra l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone, ad oltre 2.000 metri di quota. La temperatura in mattinata era di circa 2 gradi.

Incendi in Sicilia

Come avvenuto a inizio agosto l’Italia è spaccata in due. Se sul Nord cadono piogge torrenziali, il Sud è flagellato dagli incedi: ieri l’aeroporto di Trapani è stato chiuso per circa quattro ore a causa di un incendio che ha lambito la pista. A Scopello, sempre nel trapanese sono stati evacuati 400 turisti a causa delle fiamme.

Nella notte sono stati segnalati decine di incendi nel Palermitano, nel Messinese e nel Trapanese. I vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati nella zone di Balestrate, Partinico, nella valle dello Jato e nell’area compresa fra Termini Imerese e Campofelice di Roccella.