Madonna The SEX Photographs, asta di Christie’s con oltre 40 opere in occasione della ristampa del libro edito nel 1992

In occasione del la ristampa del libro “SEX” di Madonna e Saint Laurent, un tour delle opere a Londra, Parigi, New York per l’asta di Christie’s a New York del 6 ottobre 2023

Christie’s annuncia la sua partecipazione alla celebrazione dell’anniversario in corso avviata dalla ristampa di Madonna e Saint Laurent di “SEX“, il libro fotografico del 1992 di Madonna e Steven Meisel.

Come parte del progetto, Christie’s presenterà Madonna x Meisel – The SEX Photographs un’asta di oltre 40 opere, come edizioni di una, in una vendita dal vivo che si terrà a New York il 6 ottobre 2023.

È uscito il libro SEX in collaborazione con Meisel

Alla sua uscita nel 1992, il libro di Madonna è diventato una controversa sensazione culturale in tutto il mondo, a causa del suo contenuto erotico e delle visioni liberate dell’autoespressione sessuale. Immaginato da uno dei musicisti più influenti di tutti i tempi, “SEX” conteneva immagini iconiche di Steven Meisel e un testo scritto da Madonna in cui presentava il suo personaggio, Dita. Il libro rimane il libro da tavolino più venduto e più venduto di tutti i tempi. Nel 2022, il direttore creativo di Madonna e Saint Laurent, Anthony Vaccarello, ha celebrato il 30° anniversario con una prima riedizione in assoluto del famigerato libro con 800 copie in edizione limitata e una prima mostra in galleria all’Art Basel di Miami.

Prima dell’asta, una selezione curata di fotografie viaggerà a Londra (23 maggio – 2 giugno) e Parigi (27 giugno – 6 luglio). Una parte del ricavato della vendita andrà a beneficio di Raising Malawi, a sostegno degli orfani e dei bambini vulnerabili del Malawi con risorse critiche.

Luoghi e date del tour

Christie’s Londra: 23 maggio – 2 giugno

Christie’s Parigi: 27 giugno – 6 luglio

Christie’s New York: 30 settembre – 6 ottobre