Lvmh compra i sandali Birkenstock per 4 miliardi

I celebri sandali con la suola in sughero diventano francesi – Affare fatto tra Birkenstock e Lvmh – Arnauld: “Aiuteremo la società a crescere”

C’è l’ufficialità. Il colosso del lusso francese Lvmh ha comprato Birkenstock, l’azienda tedesca produttrice dei famosi sandali dalla suola in sughero, tramite i fondi L Catterton e Financie’re Agache controllati dalla famiglia Arnault.

La cifra d’acquisto non è stata resa nota, ma secondo numerose indiscrezioni, si tratterebbe di un affare da 4 miliardi di euro.

Questo è “il passo logico per raggiungere una forte crescita anche nei mercati del futuro come Cina e India” ha annunciato il gruppo tedesco in un comunicato. I due proprietari, Christian e Alex Birkenstock, vedono L Catterton e Financie’re Agache come partner “con la stessa visione strategica e a lungo termine della famiglia”.

“Aiuteremo Birkenstock a realizzare il suo grande potenziale di crescita”, ha affermato Bernard Arnault, citato in un comunicato stampa.

Birkenstock, nato come produttore di solette ortopediche è diventato famoso in tutto il mondo per i suoi sandali dal plantare di sughero, divenuti ormai di moda a livello internazionale, guadagnando sfilate e collaborazioni con marchi come Paco Rabanne, Valentino o Céline. La società di Linz sul Reno conta 4300 dipendenti; nel 2019 ha venduto 24 milioni di scarpe e vanta un fatturato di 700 milioni di euro.

Da quasi due mesi circolavano notizie relative alla possibile vendita di Birkenstock e le indiscrezioni di stampa avevano indicato come papabili acquirenti i due fondi britannici, Permira e Cvc Capital Partners. Ma il 1° febbraio era arrivata una smentita dalla stessa azienda che aveva parlato di “ipotesi e speculazioni“. Poi è entrato in scena il principale colosso del lusso mondiale a cui i tedeschi non hanno saputo dire di no.

Dopo l’annuncio dell’operazione, a Parigi il titolo Lvmh cede lo 0,72%, in una giornata difficile per tutte le borse europee.