Luxury: la francese L’Occitane acquisisce Dr. Vranjes Firenze dal fondo di private equity Bluegem

Il marchio italiano nel 2023 ha visto vendite per 42 milioni di euro, triplicate da quando nel 2017 era entrato nel suo capitale il fondo paneuropeo

Il marchio italiano di fragranze di alta gamma Dr. Vranjes Firenze passa dalle mani finanziarie del fondo Bluegem a quelle industriali di L’Occitane, il gruppo di profumeria francese quotato alla borsa di Hong Kong. Non sono stati resi noti i termini finanziari della transazione, ma ciò che si sa è che la casa fiorentina Dr. Vranjes ha visto vendite oltre i 42 milioni di euro nel 2023, triplicandole sotto la guida di Bluegem, generando un margine ebitda superiore al 30%. Le origini di Dr. Vranjes hanno radici nel 1983 quando Anna Maria e Paolo Vranjes hanno fondato a Firenze l’Antica Officina del Farmacista in Via San Gallo, per poi acquisire il nome attuale nel 2008. Nel 2017 il fondo di private equity paneuropeo ha acquisito la maggioranza dell’azienda e ha supervisionato l’evoluzione del brand da attività prevalentemente domestica e distribuita al dettaglio a realtà riconosciuta a livello globale.

Online oltre un quarto del fatturato. Ingresso in Medio Oriente e Asia

Negli ultimi anni Dr. Vranjes ha riportato una crescita e una redditività significative, con una diversificazione strategica dei canali che ha portato a un aumento sostanziale delle vendite digitali, che ora costituiscono oltre un quarto del fatturato totale, dice una nota. L’ingresso del marchio in nuovi mercati geografici, in particolare in Medio Oriente e in Asia, assieme all’introduzione di nuove linee di prodotti come i profumi per la persona e le candele profumate, ne hanno favorito l’espansione.

“Bluegem ha sostenuto la nostra visione strategica e ha permesso una crescita significativa, onorando al contempo il ricco patrimonio di Dr. Vranjes”, ha commentato Paolo Vranjes, fondatore e presidente di Dr. Vranjes Firenze. “Con il supporto di Bluegem abbiamo raggiunto importanti traguardi ed è con grande orgoglio che consegno l’eredità di Dr. Vranjes al gruppo L’Occitane, una società nota per la sua illustre eredità e la sua vasta portata globale”.

Dr. Vranjes Firenze ha consolidato la sua presenza internazionale e vanta oggi una solida rete di 28 boutique e 650 punti vendita multibrand. Il supporto di Bluegem è stato fondamentale per mantenere elevato il margine ebitda e investire in modo significativo nell’organizzazione, quasi triplicando la forza lavoro e impegnandosi per la sostenibilità e la responsabilità sociale anche promuovendo una forza lavoro a maggioranza femminile e una solida catena di approvvigionamento locale, dice la nota.

I progetti di L’Occitane: dall’offerta sulle minorities alla quotazione in Europa

L’Occitane, fondata nel 1976, ha raccolto più di 700 milioni di dollari (648 milioni di euro) quando si è quotata in borsa a Hong Kong nel 2010, sulla spinta dell’ottimismo innescato dalla forte espansione del mercato cinese. Il portafoglio del gruppo comprende 8 marchi, tra cui L’Occitane en Provence, Melvita, la linea coreana di prodotti per la cura della pelle Erborian ed Elemis, un marchio britannico di prodotti per la cura della pelle. Nell’esercizio 2023 il gruppo ha realizzato un fatturato di 2,13 miliardi di euro, con un utile operativo di 239 milioni, segnando una crescita del 13,4% a valute costanti. Ha una presenza in 90 Paesi, con 3.000 punti vendita al dettaglio e oltre 1.300 negozi di proprietà e un totale di oltre 8.500 dipendenti. Alcune voci di mercato hanno visto periodicamente l’azionista di maggioranza, il miliardario svizzero Reinold Geiger, intenzionato a lanciare un’offerta sulle minorities, ma anche di quotare la società in Europa.

Il completamento dell’operazione è atteso per la fine del primo trimestre 2024. I venditori sono stati assistiti nell’operazione da Rothschild & co, Bper, Deloitte, New deal advisors, Latham & Watkins, Studio Galgano, Dla Piper, Gattai Minoli ed Erm. L’acquirente è stato invece assistito da Legance, Skadden e Lempriere Wells.