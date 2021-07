Lusso, Zegna alla conquista di Wall Street: anche Prada tra i soci?

Il gruppo italiano dell’abbigliamento maschile apre a nuovi soci e si fonde con la Spac di Andrea Bonomi. Ecco quali saranno le prossime mosse in un settore molto effervescente. E soprattutto: cosa farà Armani?

“Avremmo potuto restare soli per almeno altri cent’anni. Ma è il momento giusto per cambiare: il mondo del lusso è davvero diventato molto sfidante”. Ermenegildo Zegna, erede di uno dei marchi storici del made in Italy, creato in quel di Trivero ai piedi della splendida oasi delle Alpi biellesi che porta il nome della famiglia, commenta così la svolta del gruppo, che promette di segnare profondamente la trasformazione del settore. Vediamo perché: