Luce, gas, acqua: nuova proroga per i clienti morosi

L’Autorità per l’Energia ha stabilito uno nuova proroga per i clienti domestici che risultino morosi nel pagamento delle bollette di luce, gas e acqua. I gestori non potranno attuare i distacchi

Un‘altra proroga. L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha prolungato al 17 maggio, il blocco ai distacchi degli utenti morosi di acqua, luce, gas. La scadenza del 3 maggio viene allungata di due settimane, ma poi alla fine bisognerà pagare. Come già comunicato in precedenza , i debiti per le forniture potranno essere rateizzati. L’Arera ha precisato ancora che il blocco delle forniture riguarda solo i clienti domestici e non quelli commerciali e industriali. Comparti che, va detto, soffrono per la riapertura o meno delle attività nella sovrapposizione di provvedimenti nazionali e regionali post Covid-19.

La decisione è stata presa ”coerentemente con le rinnovate misure governative di contenimento dell’epidemia e a seguito dei primi risultati del monitoraggio sui potenziali impatti finanziari delle misure introdotte sui diversi settori”. L’Autorità, presieduta da Stefano Besseghini, continua ad assicurare la tutela dei clienti e degli utenti domestici, in modo proporzionato . Lo slittamento cerca di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi per tutta la filiera dell’energia e dell’ambiente. Le aziende di servizi diventano di fatto parte di una ripresa economica dopo una crisi che ha riversato sulle famiglie effetti pesantissimi. Metà maggio andrà bene?

Le disposizioni riguardano tutti i clienti domestici di energia elettrica e quelli del gas con consumi annui ino a 200.000 smc/anno (standard metro cubo per anno). Nessun limite di consumo per gli utenti del servizio idrico. Dopo il 17 maggio le aziende potranno attivare le procedure di costituzione in mora. Considerata la situazione generale del Paese non sarà facile incassare gli importi delle bollette. Tuttavia, come dicevamo, è prevista la rateizzazione a partire dai tempi di preavviso ai morosi previsti dalle regole dei specifici settori di luce, gas, acqua, con esclusione degli interessi di mora.