Luce e gas: ecco il tutorial di AU per confrontare le offerte

E’ in rete il tutorial online dell’Acquirente unico per confrontare le offerte migliori di elettricità e gas – Con la quarantena e la liberalizzazione del mercato dell’energia la scelta del proprio fornitore è centrale per i consumatori – VIDEO

L’attuale emergenza sanitaria ha costretto milioni di italiani a rimanere chiusi in casa. Ciò ha avuto un impatto non solo sulle nostre abitudini ma anche sui consumi domestici. Inoltre, con la liberalizzazione del mercato dell’energia, la scelta del proprio fornitore di luce e gas diventa fondamentale. La “quarantena” può dunque diventare un periodo utile per cercare nuove soluzioni e, potenzialmente, anche nuovi fornitori più idonei alle nostre esigenze.

E qui entra in gioco Acquirente Unico. L’ente pubblico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori a scegliere l’offerta di luce e gas che più si adatta alla proprie esigenze, attraverso il Portale Offerte.

Il portale è gestito interamente da Acquirente Unico, come disposto dall’Arera, e ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolti sia alle famiglie che alle PMI.

Il tutorial, illustra passo dopo passo come navigare sul Portale per confrontare in modo facile ed affidabile le diverse offerte di elettricità e di gas naturale. Importante è avere tutti i dati a propria disposizione, come il consumo annuo, per poter affinare il più possibile la propria ricerca e scegliere l’offerta più adeguata. Così da avere anche ricadute positive sulle bolletta.

AU è una società al 100% pubblica, appartenente al gruppo GSE, nata per acquistare l’energia elettrica sul mercato all’ingrosso per tutti i clienti, sia domestici che per le PMI, che hanno scelto di rimanere nel mercato tutelato.

Il mercato dell’energia è sicuramente un argomento complicato, ma tocca tutti gli italiani, per questo motivo è nell’interesse di ognuno di noi capire come funziona.

Al momento, nel nostro Paese coesistono due tipi di mercati dell’energia: quello libero e quello tutelato. Però ben presto, nel gennaio 2022, il mercato dell’energia elettrica cambierà radicalmente, vedendo la sparizione di quello tutelato. Ma quali sono i vantaggi di questo passaggio?

Innanzitutto, il passaggio al libero mercato è gratuito e non sono previste interruzioni o interventi tecnici. Le tariffe sono a volte più convenienti, in quanto includono servizi aggiuntivi come sconti e offerte, che invece non sono previste in quello vincolato.

In terzo luogo, le tariffe del vincolato cambiano ogni 3 mesi, influenzate dall’andamento del mercato all’ingrosso. Ciò rende la bolletta dei consumatori abbastanza volatile. Al contrario, le tariffe del libero mercato sono prevalentemente a prezzo indicizzato o bloccato e per questo più prevedibili.

Infine, i clienti del mercato vincolato non possono avere lo stesso fornitore per luce e gas. Differentemente, il mercato libero prevede questa possibilità, insieme a quella di ottenere sconti esclusivi per chi decide di avere lo stesso fornitore. Ecco qui di seguito il tutorial predisposto dall’Acquirente unico:

