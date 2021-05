Lottomatica “rinasce”: ecco il nuovo leader dei giochi in Italia

Gamenet completa l’acquisizione di scommesse e videolottery da Igt – Il nuovo gruppo recupera lo storico marchio

Gamenet Group ha acquistato da International Game Technology PLC il 100% di Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete. Il gruppo prende così il nome di Lottomatica Spa, avendo acquisito da Igt anche lo storico marchio.

Dall’operazione nasce il nuovo leader del mercato italiano dei giochi, con circa 1,6 miliardi di euro di fatturato e 22 miliardi di euro di raccolta nel 2019 su base aggregata. Il gruppo conterà inoltre circa 1.150 dipendenti (di cui quasi mille solo a Roma) e un indotto di oltre 16mila lavoratori in tutto il Paese.

La nuova Lottomatica ha una base clienti online di circa 800mila giocatori, una rete in franchising di tremila punti scommesse, più 1.400 sale giochi, 13.600 tabaccherie/bar e una rete di punti di proprietà di circa 120 sale da gioco.

“Questa operazione proietta il nostro gruppo tra i principali operatori del settore in Europa – ha commentato Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato della nuova Lottomatica – Le nostre principali priorità, ora, sono l’integrazione rapida di tutti i nostri asset e l’espansione in nuovi mercati geografici. Crediamo fermamente che con le nostre competenze, la nostra tecnologia, la forza finanziaria del nostro gruppo ed il supporto di Apollo, saremo in grado di diversificare efficacemente in nuovi mercati, cogliendo significative opportunità di crescita e consolidamento”.