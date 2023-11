Lottomatica: deal da 639 milioni nelle scommesse sportive per l’acquisto di SKS365

Sks365 è attivo sul mercato italiano online con i brand Planetwin365 e PlanetPay365. Lottomatica stima di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni e di ricavo per almeno 5 milioni entro il 2026. Titolo in rialzo

Lottomatica, leader nel settore di giochi e scommesse in italiano, ha appena chiusi i conti dei 9 mesi con la promessa di nuove acquisizioni ed ecco l’annuncio dell’acquisto, tramite la sua controllata Gbo, di una collega: la società di scommesse SKS365 Malta Holdings Limited.

L’operatore, attivo sul mercato italiano online e delle scommesse sportive con i brand Planetwin365 e PlanetPay365 è stato valutato 639 milioni di euro, in termini di enterprise value, pari a un multiplo di 8,7 volte l’ebitda atteso per il 2023 pre sinergie e 5,2 volte post sinergie. I brand PlanetWin365 e PlanetPay365 sono considerati “di grande valore e complementari al nostro portafoglio” ha detto Guglielmo Angelozzi, CEO di Lottomatica Group.

Il titolo Lottomatica a Piazza Affari, dove Lottomatica ha debuttato lo scorso maggio su Euronext Milan, si muove in buon rialzo e guadagna il 4,5% a 9,446 euro, dopo un massimo stamane a 9,50 euro, quando il Ftse Mib è in progresso dell’1,2%.

SKS365 prevede di generare 74 milioni di ebitda nel 2023

SKS365 conta su 600.000 clienti registrati online e un rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive: detiene una quota di mercato del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare 74 milioni di ebitda nel 2023. Lottomatica, che ha una quota di mercato totale dell’online del 28,3%, stima di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni entro il 2026.

Finanziamento ponte da 500 milioni da Mediobanca

L’operazione, che verrà perfezionata entro il primo semestre 2024 dopo le autorizzazioni di rito, verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni nella forma di bridge debt facility, con Mediobanca che ha agito in qualità di financial advisor. Il leverage netto al closing è stimato nell’intorno di 2,8 volte l’ebitda su base pre-sinergie e 2,6 su base post-sinergie.

Per gli analisti di Equita deal importante per il consolidamento del mercato in Italia

Secondo gli analisti di Equita si tratta di una “importante acquisizione che consente di raggiungere l’obiettivo di consolidamento del mercato italiano in un’unica significativa operazione, invece che attraverso il consolidamento di operatori di piccole dimensioni, a valutazioni ragionevoli e mantenendo il leverage su livelli ragionevoli. Il deal porta il gruppo ad incrementare la posizione di leadership su tutti i verticali e in particolare nell’Online (dove oggi il gruppo ha oltre il 20% di quota). Dato il track record del management sulle operazioni di integrazione e la rilevanza di SK365 – commentano ancora gli analisti – “riteniamo che il grado di visibilità sull’esecuzione dell’operazione siano elevati”. Secondo Equita, ‘non dovrebbero esserci problemi di autorizzazioni sul fronte Online, mentre sarà da verificare la posizione sul mercato retail dove comunque sono possibili rimedi”.