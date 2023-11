Lottomatica: ricavi a +12% in 9 mesi. Confermate guidance e strategia M&A

La società attiva nel mondo del gioco e delle scommesse, fa capo al fondo di private equity inglese Apollo

Il gruppo Lottomatica, uno dei principali operatori del settore del gioco e scommesse italiano, ha chiuso i primi nove mesi 2023 con ricavi in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo pro forma del 2022, pari a circa 1,2 miliardi. In particolare, i ricavi dell’online sono pari a 374 milioni (+30% pro forma). A Piazza Affari, dove Lottomatica ha debuttato lo scorso maggio su Euronext Milan, il titolo quota 8,93 euro in calo dello 0,045%.

Lottomatica, che fa capo al fondo di private equity inglese Apollo, ha registrato un adjusted ebitda a 426,4 milioni in crescita del 15% pro forma (+25% reported), mentre l‘indebitamento finanziario netto si attesta a 1,24 miliardi circa. In precedenza Lottomatica era quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, poi con l’ingresso del fondo Apollo ne è uscita.

“In questo terzo trimestre abbiamo rafforzato la nostra posizione di leadership e il nostro business Online ha continuato a crescere in quota di mercato in tutti i segmenti di prodotto e per tutti i brand” ha detto Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Lottomatica Group. “Confermiamo la nostra guidance per il 2023 e la nostra strategia di crescita organica e attraverso M&A”.

Ecco i numeri della guidance confermata per l’esercizio 2023: ricavi a 1.630 – 1.690 milioni, Adjusted EBITDA a 570 – 590 milioni, circa 65 milioni per gli investimenti ricorrenti, circa 45 milioni per le concessioni, circa 30 milioni one-off per la crescita e circa 35 milioni per potenziali pagamenti differiti.