Lotteria degli scontrini, codici dal 1° dicembre: ecco come funziona

La lotteria degli scontrini partirà da gennaio, ma dal 1° dicembre sarà possibile richiedere i codici per partecipare: tutte le informazioni

In attesa del piano cashback, è il momento della lotteria degli scontrini. Da martedì 1° dicembre sarà infatti possibile registrarsi sul portale creato dal Governo e ottenere il codice lotteria da utilizzare per partecipare alle estrazioni che partiranno a gennaio 2021.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: CHE COS’È

La lotteria degli scontrini è un concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico e rappresenta una delle misure pensate dal Governo per scoraggiare l’evasione fiscale e favorire i consumi. Possono partecipare alla lotteria tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia. Per farlo basterà acquistare un prodotto (beni o servizi) presso un qualsiasi esercizio commerciale pagando con carta di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. La legge di Bilancio attualmente in discussione alla Camera esclude dalle estrazioni gli acquisti effettuati in contanti.

Attenzione, sono esclusi dal meccanismo anche le operazioni di e-commerce.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: COME FUNZIONA

Per partecipare alla lotteria degli scontrini sarà sufficiente procurarsi il codice lotteria e mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto. Sarà quest’ultimo ad associare il codice allo scontrino che sarà inviato al sistema dell’Agenzia delle Entrate che a sua volta si occuperà di generare i ticket virtuali che consentiranno di partecipare alle estrazioni.

Sul portale dedicato si legge che:

Ti spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale”. Fonte: lotteriadegliscontrini.gov.it

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: LE ESTRAZIONI

Le estrazioni partiranno dal 1° gennaio 2021. Saranno effettuate:

estrazioni settimanali “ordinarie” con sette premi da 5.000 euro ciascuno;

estrazioni settimanali “zerocontanti” con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;

estrazioni mensili “ordinarie” con 3 premi da 30.000 euro;

estrazioni mensili “zerocontanti” con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Previste anche estrazioni annuali:

ordinaria, con un premio pari a 1.000.000 di euro

“zerocontanti” con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.

Dopo ogni estrazione sarà l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a inviare ai vincitori una raccomandata AR o una PEC per informarli della vincita. Inoltre, se nell’area riservata viene inserito anche il proprio numero di cellulare, la comunicazione sarà effettuata anche tramite Sms.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: COME OTTENERE IL CODICE

A partire da martedì 1° dicembre sul portale dedicato alla lotteria sarà possibile registrarsi e ottenere l’apposito codice che consentirà di partecipare alle estrazioni.

Per farlo bisognerà accedere al portale e inserire il proprio codice fiscale. Successivamente sarà sufficiente accettare l’informativa sulla privacy e inserire il codice di sicurezza. Una volta ultimati questi passaggi si visualizzerà il codice sia in formato alfanumerico che sotto forma di codice a barre. Occorrerà a questo punto salvare sul proprio dispositivo o stamparlo.

Nel caso in cui il codice venisse smarrito, se ne potranno richiedere altri.