Cashback di Natale da 150 euro: ecco come funziona

Per incentivare i consumi festivi, il Governo sta pensando a una nuova misura: un rimborso del 10% sulle spese effettuate a dicembre con carte o App – In questa breve guida vediamo quali dovrebbero essere i requisiti e le regole

Arriva anche l’extra-cashback. Secondo alcune indiscrezioni circolate nel fine settimana, per incentivare i consumi nel periodo di Natale il governo starebbe pensando a una nuova misura: un rimborso del 10% sulle spese effettuate a dicembre con strumenti tracciabili. Ecco quello che c’è da sapere, almeno in base alle informazioni circolate finora.

1) Come bisogna pagare per avere diritto al rimborso?

Le opzioni sono diverse: bonifico, carta di credito, bancomat, prepagata o app di pagamento come Apple Pay, Samsung Pay o Satispay. Esclusi, quindi, i contanti.

2) Quali sono gli altri requisiti?

Bisognerà avere almeno 18 anni, essere residenti in Italia e iscriversi sull’app “Io” della pubblica amministrazione o su eventuali altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa. Con l’iscrizione sarà necessario fornire il codice fiscale, gli estremi di una o più carte e l’Iban, perché i rimborsi saranno accreditati dallo Stato sul conto corrente.

3) Quanti pagamenti devo fare per avere diritto al rimborso?

È probabile che il numero minimo di pagamenti da effettuare a dicembre per avere diritto al cashback sarà fissato a quota 10. Inoltre, dovrebbero essere previsti anche un tetto per le singole spese a 150 euro e il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni.

4) Qual è il rimborso massimo?

La cifra massima rimborsabile è pari 150 euro, che quindi saranno incassati solo da chi arriverà a spendere almeno 1.500 euro nell’arco del mese.

5) Quando arriverà il rimborso?

Forse già prima della fine dell’anno, attraverso un bonifico diretto sul conto corrente.

6) Il cashback valle anche per l’e-commerce?

No. La misura, pensata soprattutto per aiutare il commercio al dettaglio, non vale per gli acquisti online, ma solo per quelli in negozio.

7) È lo stesso cashback di cui ho già sentito parlare nei mesi scorsi?

No. Su questo punto occorre fare attenzione: il nuovo extra-cashback è una misura simile ma distinta rispetto a quella prevista nella manovra 2021. A differenza di quest’ultima, infatti, è calibrata sul solo mese di dicembre per attenuare l’impatto delle restrizioni imposte dalla pandemia sulle piccole attività, che sotto le feste realizzano una fetta importante del fatturato annuo.