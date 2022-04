Liquidità e pagamenti digitali per la gestione finanziaria aziendale: la guida di TeamSystem

Nell’era del Digital Finance è essenziale conoscere gli strumenti per migliorare la competitività di aziende e professionisti – Ecco la guida di TeamSystem a cura dell’ing. Catti

L’ondata tecnologica dell’ultimo decennio ha cambiato e sta tuttora cambiando completamente molti dei settori cardine dell’economia mondiale, a partire dalla finanza. Si sente sempre più spesso parlare di digitalizzazione e innovazione anche in relazione alla gestione finanziaria, ai pagamenti e alla liquidità aziendale: questo ha segnato l’era del Digital Finance. In un mercato fortemente colpito dalla pandemia e profondamente mutato nelle modalità di fruizione e aspettative della clientela, riadattare e rinnovare i modelli di business è essenziale per rimanere al passo con i tempi e offrire un servizio in grado di fare la differenza rispetto a una concorrenza sempre più variegata e sfidante. Per tal motivo TeamSystem ha creato la “Guida alla Gestione Digitale dei Pagamenti e Liquidità Aziendale” a cura dell’ingegner Paolo Catti, in cui racchiude tutti gli elementi fondamentali da conoscere su questa tematica per migliorare la competitività di aziende e professionisti.

TeamSystem è il gruppo italiano che offre soluzioni e servizi di ultima generazione per la digitalizzazione delle aziende, dei professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio, liberi professionisti) e delle associazioni.

Cos’è il Digital Finance? E perché è importante per aziende e professionisti?

Il Digital Finance è l’insieme di servizi che, grazie alle nuove tecnologie e alle nuove normative, impatta in modo agile e accessibile sulla struttura finanziaria e sulla liquidità di chi questi servizi li richiede. In particolare, i servizi di Digital Finance consentono prestiti e/o finanziamenti (equity o di debito), cessione del credito commerciale per finanziare il circolante (dall’anticipo fatture, al Factoring, alle forme più innovative di questi servizi), l’analisi della disponibilità e delle movimentazioni anche su più conti correnti corporate contemporaneamente, i pagamenti sia consumer sia business direttamente dal software gestionale e senza ricorrere a strumenti esterni, l’accesso ai mercati dei titoli per abilitare forme di trading, i prodotti assicurativi e, infine, arrivano fino al mondo delle criptovalute.

Una volta capito di cosa parliamo è facile capire come questi servizi possano essere una leva strategica per aziende e professionisti. Veri e propri fattori abilitanti che consentono di ottimizzare i processi aziendali, incidendo in modo positivo sulla produttività e sulla crescita della propria attività (si pensi ai sistemi di pagamento e incasso digitale o i servizi di cessione del credito o ancora il monitoraggio della salute d’impresa) e, per i commercialisti e consulenti del lavoro, l’ampliamento della propria offerta verso servizi di consulenza anche in ambito finanziario, aiutando così i propri clienti ad evitare potenziali situazioni di crisi, a reperire liquidità e adottare nuovi strumenti di incasso e pagamento, sfruttando appieno le potenzialità del digitale.

Cos’è la nuova direttiva Europea sui pagamenti digitali?

Un importante stimolo alla crescita dei servizi di Digital Finance è rappresentato dalla Direttiva Europea PSD2 (Payment Services Directive 2). Si tratta di una disposizione fortemente voluta dall’Ue per porre le fondamenta giuridiche per un mercato unico dei pagamenti in Europa e stabilire condizioni di parità per i fornitori di servizi di pagamento e sicurezza delle transazioni e tutela dei consumatori. I cambiamenti più interessanti introdotti dalla normativa europea sono sostanzialmente due:

– L’apertura a nuovi servizi (Account Information, Payment Initiation e Card Issuing) la relativa identificazione di nuovi attori (AISP, PISP e CISP) che potranno dialogare e interagire direttamente con i conti correnti dei cittadini europei (Open API);

– La ridefinizione dei metodi di autenticazione legittimi per effettuare transazioni finanziarie (Strong Customer Authentication o Autenticazione Forte del Cliente).

E proprio grazie alla PSD2 che nasce il cosiddetto “Open Banking“, ovvero quel fenomeno per cui le informazioni storicamente ad appannaggio esclusivo delle Banche vengono rese accessibili anche a nuovi attori, ai quali è data la possibilità di abilitare innovativi servizi finanziari digitali: Istituti di Pagamento o Istituti di Moneta Elettronica, autorizzati da Banca d’Italia.

TeamSystem Digital Finance: software per la gestione finanziaria delle imprese

Tra i principali vantaggi legati alla diffusione dei pagamenti digitali c’è la maggior facilità di gestione dell’incasso, un tema delicato in un periodo in cui i ritardi nei pagamenti si sono allungati ulteriormente minacciando la sopravvivenza di microimprese e freelance. Ma grazie alla tecnologia è possibile avvalersi di software gestionali avanzati che prevedono servizi di incasso e pagamento digitale in grado di rendere tali procedure più fluide, totalmente gestite in automatico e all’interno dello stesso ambiente.

Digitalizzare gli incassi significa offrire ai propri clienti una modalità di pagamento elettronico, comoda e tracciabile da parte di chi ha emesso la fattura. Con l’incasso digitale si può introdurre nelle fatture elettroniche emesse, un set d’informazioni o addirittura un link per attivare una richiesta di pagamento.

Il Gruppo TeamSystem ha specializzato una propria divisione per supportare aziende e professionisti attraverso prodotti digitali che facilitano l’accesso al credito (grazie al servizio TeamSystem Incassa Subito), i pagamenti e gli incassi digitali (con TeamSystem Pay – servizio erogato da TeamSystem Payments) con l’obiettivo di semplificare e velocizzare i processi di natura finanziaria.

I servizi di Digital Finance consentono di unire e semplificare alcune attività come l’ambiente della contabilità e quello dei sistemi bancari. Si tratta di una funzionalità che consente di importare nel gestionale i dati degli estratti conto bancari (precedentemente scaricati dalle banche) e, in seguito di ottenere delle proposte di riconciliazione tre fatture e incassi e fatture e pagamenti: controllandole a una a una è poi possibile chiudere le posizioni aperte.

Inoltre, in ambienti gestionali più evoluti, come quelli di TeamSystem, che integrano anche i servizi di consultazione dei conti correnti (AIS) e i servizi di disposizione dei pagamenti (PIS), le attività di riconciliazione sono nativamente integrate nelle stesse procedure che attivano i movimenti bancari: le riconciliazioni tra fatture e saldi sono quindi completamente automatizzate.

Uno degli elementi fondamentali per avere un’impresa in salute è saper cogliere tempestivamente i precoci segnali di crisi sia di imparare a leggere la propria impresa e il suo business anche con gli occhi di altri: banche, istituzioni finanziarie, fornitori, clienti. Adottando gli stessi strumenti usati dalle principali istituzioni finanziarie, per esempio, si può conoscere la valutazione di merito creditizio (o rating) che queste istituzioni danno alla propria impresa e verificare così le reali possibilità di accesso al credito.

Il monitoraggio della salute d’impresa (grazie a Check up Impresa di TeamSystem) consente all’Imprenditore di effettuare la corretta diagnosi sullo stato di salute della propria impresa; al professionista, commercialista o il consulente in genere, di offrire al proprio cliente-imprenditore le indicazioni efficaci insieme a misurazioni puntuali e oggettive calcolate su dati sempre aggiornati.