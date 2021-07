Leonardo-sindacati: accordo per 500 prepensionamenti

I dipendenti coinvolti sono impiegati nella divisione aerostrutture e matureranno i requisiti per accedere alla misura nel triennio 2021-2023

Leonardo ha firmato un accordo con i sindacati per mandare in prepensionamento fino a 500 lavoratori impiegati nella divisione aerostrutture. I dipendenti coinvolti matureranno i requisiti per accedere alla misura nel triennio 2021-2023.

L’intesa, spiega il gruppo della difesa in una nota, “si colloca nell’ambito di un percorso relazionale con il quale Leonardo e le organizzazioni sindacali, a partire dall’accordo quadro del 17 dicembre 2020, hanno condiviso di gestire la riduzione congiunturale dei volumi attraverso un mix di strumenti, ad attivazione progressiva, rappresentati da azioni gestionali, normative e contrattuali”.

In particolare, “questo intervento, condiviso con le organizzazioni sindacali – prosegue la nota – si va ad associare, come pianificato, alla ricollocazione progressiva delle risorse in altre Divisioni del Gruppo già in atto dall’ultimo trimestre del 2020”.

