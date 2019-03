Leonardo investe 65 milioni nella Training Academy di Philadelphia

Nel corso del salone Heli-Expo di Atlanta la società ha annunciato due nuovi simulatori e la realizzazione di una nuova accademia A Philadelphia che sarà completata entro il 2020.

Leonardo continua la sua attività in giro per il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia. Durante il salone Heli-Expo in corso ad Atlanta dal 4 al 7 marzo, l’azienda ha annunciato l’avvio della produzione del primo simulatore “Full Motion” al mondo per il convertiplano AW609 e la volontà di crearne uno anche per l’AW169. Entrambi i sistemi saranno installati presso la nuova Training Academy basata nello stabilimento Leonardo di Philadelphia e diverranno operativi nel 2020.

Scendendo nei dettagli della tecnologia, il primo simulatore è stato sviluppato insieme a CAE ed è stato basato sul modello CAE 3000 Series FFS, caratterizzato da un sistema che consente di utilizzare i cockpit di diversi tipi di elicottero di Leonardo inserendoli o rimuovendoli dalla stessa base mobile del simulatore. La stessa sinergia sarà alla base del simulatore per l’elicottero AW169.

Il s simulatore che sarà installato sull’AW609 consentirà ai piloti di fare pratica sia delle normali condizioni di volo che delle circostanze di emergenza e replicherà alla perfezione le caratteristiche di volo uniche dell’elicottero, gli ambienti operativi e il vero comportamento della macchina con la possibilità di impiegare anche i visori notturni.

Per quanto riguarda la Training Academy di Philadelphia, la società italiana della difesa ha annunciato il potenziamento dei servizi di addestramento negli USA con la realizzazione di una nuova accademia, la cui costruzione sarà completata entro il 2020. Leonardo investirà sulla nuova struttura 65 milioni di dollari.

La Training Academy si occuperà della formazione di piloti, equipaggi in cabina e tecnici addetti alla manutenzione, Nel 2018 sono stati oltre 10.000 gli studenti formati da Leonardo in tutto il mondo tra piloti e manutentori di elicottero adottando lo stesso approccio dell’accademia italiana di Sesto Calende (Varese).

Saranno anche realizzate aree dedicate ai clienti e una serie di sistemi di addestramento alla manutenzione e al volo per i prodotti AW119, AW109, AW139, AW169, AW609 che consentirannodi verificare in tempo reale i progressi compiuti dagli studenti in fase di formazione.