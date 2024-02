Leonardo firma accordi con 3 società per la consegna di elicotteri, titolo in rialzo a Piazza Affari

Gli accordi sono con la saudita The Helicopter Company, con il gruppo texano Bristow e con l’operatore di servizi di elisoccorso Metro Aviation



Leonardo sugli scudi a Piazza Affari, dopo l’annuncio di tre diversi accordi per la consegna di elicotteri. In una seduta fiacca per il Ftse Mib (-0,37%), il titolo dell’azienda della difesa guadagna l’1% a 19,705 euro, realizzando una delle migliori performance tra le blue chip. Vediamo, nel dettaglio, i singoli accordi.

Leonardo e l’accordo con i sauditi di The Helicopter Company

Leonardo ha ottenuto un ordine per 20 elicotteri AW139 dalla saudita The Helicopter company con cui ha siglato un accordo quadro pluriennale per oltre 130 unità. L’annuncio è arrivato nel corso di una cerimonia ufficiale al salone elicotteristico Heli-Expo 2024 a Anaheim, California. The Helicopter Company è controllata dal fondo pubblico saudita Pif.

Secondo quanto si legge nella nota, il contratto per i venti AW139 punta a rafforzare la flotta impiegata nei servizi di assistenza sanitaria e ricerca e soccorso in Arabia Saudita. L’intesa comprende un mix di AW109, AW169, AW139 e AW189K per diverse applicazioni, con i primi ordini previsti entro meta’ anno e consegne a THC in un periodo di 5-7 anni.

Leonardo e l’accordo con Bristow Group

Il secondo accordo quadro annunciato oggi è quello con Bristow, gruppo texano di servizi per il volo verticale, che comprende ordini fermi per 10 elicotteri Aw189 e opzioni per altri 10. Bristow impiega attualmente 21 AW189 a livello globale, con ulteriori cinque in uscita dalla linea di assemblaggio quest’anno, e il nuovo accordo prevede un piano di espansione flotta per il periodo 2025-2028.

L’AW189 viene impiegato per trasporto offshore a supporto dell’industria energetica e per servizi governativi a sostegno di operazioni di ricerca e soccorso nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e, dall’inizio del 2025, in Irlanda. Con l’arrivo dei 10 nuovi AW189 la flotta Bristow di elicotteri Leonardo salirà a quasi 110 unità.

Leonardo e l’accordo con Metro-Aviation

Leonardo ha infine firmato con Metro Aviation un accordo di distribuzione per l’elicottero monomotore AW09 che comprende anche un impegno di acquisto per 30 unità da tradursi in contratti preliminari. Metro Aviation è un operatore di servizi di elisoccorso negli Stati Uniti.

In base all’accordo Metro sarà distributore di Leonardo per questo modello negli Usa e in Canada per tutte le applicazioni civili.