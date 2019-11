Leonardo, consegnati due aerei alla Guardia di Finanza

Sono quattro gli ATR 72-600 in configurazione Maritime Patrol ordinati dalla Guardia di Finanza. Il P-72B, che sarà integrato nel dispositivo aeronavale della GdF, rappresenta la nuova frontiera dei velivoli da pattugliamento marittimo ed è dotato dei più moderni sistemi di sicurezza e sorveglianza realizzati da Leonardo

Leonardo ha consegnato alla Guardia di Finanza due aerei P-72B, nell’ambito di un contratto relativo a 4 velivoli in totale. Le consegne saranno completate entro il 2022.

Lucio Valerio Cioffi, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che la Guardia di Finanza abbia deciso di integrare nel proprio dispositivo aeronavale il nostro ATR 72MP, un velivolo che esprime ai massimi livelli le nostre capacità tecnologiche e coniuga l’affidabilità, i bassi costi di esercizio con tutti i vantaggi del velivolo da trasporto passeggeri regionale ATR 72-600”.

Denominato P-72B, l’aereo sarà utilizzato in numerose operazioni della Guardia di Finanza.

“Peculiari funzionalità di ultimissima generazione installate per la prima volta sull’ATR72MP saranno utili a supportare specifiche attività di sorveglianza affidate alla Guardia di Finanza. Il P-72B opererà in missioni di pattugliamento aeromarittimo e ricerca, utilizzando i sensori di bordo per individuare ed identificare, anche in maniera discreta, obiettivi sensibili, monitorarne i comportamenti, acquisire fonti di prova, guidare l’intervento di unità navali e di pattuglie a terra”, spiega Leonardo in una nota.

L’ATR 72MP – già in servizio con le Forze Armate italiane in una versione militare denominata P-72A – è equipaggiato con il sistema di missione modulare Leonardo ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance) che gestisce lo spettro di sensori del velivolo, combinando le informazioni ricevute in una situazione tattica complessiva e presentando i risultati agli operatori del sistema di missione nel formato più adatto,.