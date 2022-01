Leonardo acquisisce il 25,1% della tedesca Hensoldt Ag

L’operazione da 606 milioni di euro permetterà al gruppo guidato da Alessandro Profumo di acquisire una posizione strategica nel mercato europeo dell’elettronica per la difesa e sicurezza

Leonardo ha finalizzato l’acquisizione da Square Lux Holding – società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co. L.P. – della partecipazione del 25,1% della società tedesca Hensoldt Ag operante nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella sensoristica, gestione dei dati e robotica. Il prezzo dell’operazione è di 606 milioni di euro.

Come definito nel piano “Be Tomorrow-Leonardo 2030”, questa operazione riflette l’intenzione della società italiana di acquisire una posizione determinante nel mercato europeo dell’elettronica per la difesa, stabilendo una presenza strategica nel mercato tedesco della difesa, in rapida crescita, e “di rafforzare la partnership tra le due società in grado di soddisfare i clienti domestici e internazionali nei domini aereo, terrestre e navale, facendo leva su una forte complementarità tra le due società in termini geografici, di portafoglio prodotti, mercati, clienti e fornitori”, si legge in una nota.





Con questa operazione Leonardo, già molto presente in Italia, Regno Unito, Usa e Polonia, inaugura una nuova collaborazione strategica con una primaria realtà industriale nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza in Germania che contribuirà alla crescita sostenibile delle rispettive industrie a livello nazionale, nella prospettiva di contribuire concretamente alla competitività della base industriale europea.