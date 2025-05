L’economia mondiale resta solida ma la fiducia scende: come stanno realmente le cose? Domani lo diranno le Lancette dell’economia

I dazi, l’inflazione, la crescita, i tassi, le valute, l’oro, le Borse e tanto altro: le “Lancette dell’economia” di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi spiegheranno sabato 10 maggio su “FIRSTonline” come stanno andando le cose

A un mese dalla sospensione dei super dazi Usa il fiato di analisti e operatori e molte decisioni economiche restano sospesi. Basterà l’accordo tra Stati Uniti e Uk a rasserenare l’orizzonte? Le statistiche del primo trimestre e le prime del secondo hanno dipinto un quadro di solidità dell’economia mondiale, ma gli indicatori di fiducia hanno continuato a peggiorare: quale dei due segnali va preso come guida?

Le importazioni Usa sono schizzate verso l’alto: ci sono precedenti e quali e cosa significa per le dinamiche future? Quali economie risentiranno maggiormente del quadro attuale? Come si muoverà l’inflazione? Perché i tassi andranno in direzioni opposte in America e nel resto del Mondo? E le Borse potranno tornare a galoppare? L’oro ha toccato nuovi massimi, prima di ripiegare e risalire: punterà ancora più in alto? E che fine farà il ruolo del dollaro come moneta globale?

Queste e altre domande trovano risposte nelle Lancette dell’economia di maggio 2025. Le Lancette sono una rubrica mensile che analizza la congiuntura, avendo ben presente i sottostanti mutamenti strutturali dei sistemi economici. Sono curate da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi ormai da oltre un terzo di secolo. Escono solo su FIRSTonline. Domani sul sito il nuovo numero.