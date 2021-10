L’economia marittima punta su un hub sostenibile

La struttura nasce dall’esperienza di due realtà industriali consolidate. Riunire la filiera ma puntare anche al Sud

L’economia marittima italiana e la protezione dell’ambiente non hanno raggiunto ancora un grado di maturità accettabile. Il giro d’affari che ruota intorno alla nautica, allo shipping ed alle attività commerciali hanno scoperto da poco tempo i vantaggi di sistemi circolari tipizzati. Si apprezzano l’uso intelligente delle risorse e delle fonti di energia. Ripensare il settore in maniera aggregata con obiettivi definiti é quello che promette di fare da pochi giorni , l’Hub Blue Economy. È promosso dal Gruppo H2biz e dalla Lauro Holding per riscattare in modo sostenibile un settore fortemente radicato nel nostro sistema industriale. Per ora é un progetto innovativo ma ha l’ambizione di voler ti strutturare l’intera filiera.

Le navi sono il principale veicolo del commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare ed utilizza ampiamente carburanti non green. Le città di mare ne risentono e gli impatti sull’ecosistema sono gravi e spesso denunciati dagli stessi amministratori locali. La logistica navale secondo SRM, il Centro Studi di Intesa Sanpaolo, vale il 12% del PIL mondiale. Blue Economy vuole aggregare i fornitori dell’ecosistema del mare senza tralasciare le opportunità finanziare del Piano di Resilienza. I due soggetti partner hanno lunghe storie alle spalle , sia nel campo dei servizi che dei traffici marittimi. Così i due manager Luigi De Falco (H2biz) e Salvatore Lauro (Lauro Holding) hanno pensato ad “ un contenitore di progettualità che possa portare a sistema la convergenza sempre più spinta tra il settore marittimo e quello dell’energia e ambiente.” Entrambi sanno anche che il governo ha rilanciato un progetto di rinnovamento ecosostenibile degli scali italiani. Su Napoli, Bari,Trieste,Barletta si stanno investendo 112 milioni di euro per aumentare funzionalità ed efficienza.

Il nuovo Hub è stato concepito per cogliere le opportunità di mercato ed è composto da fornitori qualificati. H2b del resto gestisce già altri hub che erogano servizi alle imprese. Quelle legate al mare restano strategiche nel passaggio ad un’economia sostenibile. Pensare di affrontare il futuro con strutture ed organizzazioni obsolete,infatti, vuol dire mettere a rischio oltre 206 miliardi di euro di fatturato. Nei primi tre mesi di quest’anno l’import export via mare ha segnato un +3%. L’attenzione delle compagnie è concentrata sui porti del Mezzogiorno che “con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020 incidono per il 47% del totale sul traffico italiano”. Il nuovo hub sostenibile dovrebbe avere qui la spinta iniziale per il successo.