Leasys (Fca Bank) compra società di noleggio in Francia

Leasys ha acquisito il 100% di Aixia, espandendosi nel settore del noleggio a breve termine in Francia – L’operazione si concluderà entro fine marzo.

Fca Bank, tramite la sua controllata Leasys, ha comprato il gruppo Aixia in Francia.

Aixia è una società attiva nel settore del noleggio a breve termine e gestisce brand come Rent&Drop, che si occupa di noleggio one-way dei veicoli commerciali, e Rentiz, per il noleggio a breve termine di segmenti premium, minibus e microcar.

Leasys e Aixia hanno firmato un accordo che prevede la cessione del 100% della società francese a Leasys. L’operazione dovrebbe concludersi entro fine marzo e portare ad un rebranding del gruppo transalpino.

Grazie a quest’acquisizione, Fca Bank continua ad espandere la propria attività “nell’ambito della nuova mobilità attraverso Leasys” diventando, “tra i primi operatori di noleggio e mobilità in Europa, confermando il proprio importante ruolo di operatore della mobilità a 360 gradi anche in Francia”, si legge nella nota della società.

“Il raggiungimento di questo accordo – afferma Giacomo Carelli, amministratore delegato di Fca Bank e presidente di Leasys – rafforza ancora di più il nostro ruolo di leader della mobilità a 360 gradi in Francia e in Europa. Il gruppo Aixia rappresenta un’eccellenza nel noleggio short-term e consentirà a Leasys di ritagliarsi un ruolo ancora più significativo quale player globale e integrato della mobilità, in particolare ibrida ed elettrica, grazie ai nuovi prodotti di Fca, ampliando la propria flotta e i servizi innovativi per la clientela”.

“L’assunzione del controllo da parte di Leasys – sottolinea il presidente e fondatore del gruppo Aixia, Jean-Claude Facques – rappresenta una magnifica opportunità per le aziende che fanno parte del gruppo Aixia, in quanto i nostri team disporranno di nuovi mezzi per proseguire i lavori intrapresi dalla nascita del gruppo, sia in termini di innovazione sia di servizi o sviluppi informatici”.